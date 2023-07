40è aniversari: Tecnopel, “busquem la solució a les teves necessitats”

40 anys desenvolupant i construint maquinària per a processos industrials, tant en la posada en marxa de nous projectes com en l’optimització de processos existents, oferint un servei de claus en mà.

Des del disseny de processos productius fins a la seva posada en marxa, passant per l’adquisició de recursos tecnològics i la integració dels equips, a Tecnopel S.L., treballen al costat dels seus clients amb una finalitat: assessorar-los i materialitzar les necessitats d’enginyeria i producció que permetin incrementar la productivitat dels sistemes.

Tecnopel, S.L., enginyeria és fabricant de maquinària especial que desenvolupa projectes per a tot tipus d’indústria, automoció, ceràmica, paper, cartó, cel·lulosa, carpes, etc.

Porteu més de 40 anys construint i desenvolupant maquinària. Com va néixer el vostre projecte?

A principis de l’any 1983, Construccions Mecàniques Tecnopel, S.L. vam començar a fabricar màquines de productes sanitaris, uns anys més tard ens vam introduir en la indústria de l’automòbil, fabricant muntadores i infladores de pneumàtics. Des d’aleshores hem anat evolucionant en funció de les necessitats del mercat i sobretot dels nostres clients.

A banda de la fabricació de maquinària i el seu servei postvenda, una part important del negoci també és el manteniment industrial i reparacions per a tot tipus de clients.

Esteu dedicats a algun tipus específic de sector?

No ens limitem a cap sector en concret, però actualment podríem dir que els principals clients són empreses adoberes, cartonatges i l’automoció.

Treballeu sobre màquines existents que milloreu?

Creem projectes des de zero i també millorem o adaptem la maquinària existent. Treballem juntament amb els nostres clients amb la finalitat d’assessorar-los i materialitzar les necessitats d’enginyeria i producció per permetre’ls incrementar la productivitat dels seus sistemes i la qualitat dels seus productes.

A Construccions Mecàniques Tecnopel dissenyem i realitzem projectes de maquinària i automatismes a mida, també dissenyem i fabriquem peces per a les màquines dels nostres clients.

Teniu clients en el sector de l’automoció, ceràmica, paper, cel·lulosa?

Sí, actualment no ens tanquem a cap sector i en els clients actuals hi trobem de la indústria càrnia, papereres, adoberes, carpes, indústria de l’automòbil…

Partiu d’idees dels clients o de les seves necessitats i problemes, oferint les vostres solucions?

El client acostuma a venir amb unes necessitats o una idea bàsica del que voldria fer, nosaltres ens assegurem de trobar les millors solucions possibles a aquestes necessitats industrials i a més li garantim un servei postvenda molt àgil per qualsevol imprevist.

Teniu com a objectiu l’automatització com a millora de la productivitat?

A vegades sí, com en el cas de les màquines muntadores i infladores de pneumàtics que permeten accelerar aquest procés i augmentar la producció del nostre client.

Com veieu la robotització?

Molt positivament, és un gran pas endavant en l’automatització i la productivitat. Ens ajuda a augmentar l’eficiència de molts processos industrials.

Sou més mecànics o electrònics?

Ens encarreguem principalment de la part mecànica, però integrant també la part electrònica gràcies a col·laboradors.

Assessoreu en la selecció d’útils i nova maquinària?

Sí, sempre estem oberts als dubtes dels nostres clients.

Treballeu com a agents o representants d’algunes marques?

No, la nostra maquinària és pròpia i quan instal·lem peces d’altres marques ho fem segons la necessitat del client.

Teniu un servei d’Assessorament Tècnic?

Sí, els clients ens presenten els seus problemes o necessitats i nosaltres estudiem les millors opcions per millorar la seva producció. Els dos enginyers de l’empresa s’encarreguen d’adaptar les necessitats del client i fer tot el disseny i planificació.

També en el camp de reducció de la sinistralitat laboral?

La prevenció de riscos ens la porta, en part, una empresa externa per tal d’estar al dia amb la normativa. Treballem amb plataformes CAE amb diverses empreses on fem manteniments o instal·lacions de maquinària.

Teniu una oficina tècnica?

Sí, disposem de dos enginyers que s’encarreguen de dissenyar les màquines o millores d’aquestes, fer els plànols…