Relleu a la direcció de Caritas Arxiprestal Segarra-Anoia

Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra va celebrar el passat dimecres 25 de maig la seva assemblea anual, en la qual van participar al voltant de 60 persones entre membres de la Junta directiva, voluntaris i voluntàries i personal tècnic, i que va comptar també amb la presència de la directora de Càritas Diocesana de Vic, Núria Callís.

En aquesta assemblea Mossèn Eduard Flores, president de Càritas Arxiprestal, va presentar a la nova directora, Cesca Solé Rovira que pren el relleu de Montserrat Roca Tort que deixa la direcció de Càritas després de sis anys al front. Aquesta renovació es realitza dins un procés de normalitat i donant compliment als Estatuts de l’entitat.

Tant la directora sortint com la nova directora van adreçar unes paraules a les persones assistents. La Montserrat Roca va voler agrair a persones voluntàries, col·laboradores i tècniques el suport rebut durant aquesta etapa, així com explicitar la nova mirada de la realitat que ha adquirit durant aquests anys a Càritas. Realitat sovint invisibilitzada que justifica la necessària tasca social, sensibilitzadora i de denúncia de l’entitat.

Per la seva banda, Cesca Solé, després d’acceptar voluntàriament aquesta nova responsabilitat, va voler destacar la seva consciencia de persona cristiana i la seva voluntat de servei als altres, a més de valorar i agrair la confiança dipositada en ella.

Durant l’Assemblea es va presentar també la Memòria anual 2021 d’activitats i econòmica. En aquest sentit, la coordinadora tècnica va explicar que Càritas ha comptat en 2021 amb 17 projectes actius, destacant projectes que s’han iniciat en el darrer any com la reobertura de la Botiga Moda Re, el projecte de mentoria Jove, la implementació de targetes moneder per a poder fomentar l’autonomia de les persones acollides dignificant la cobertura de les seves necessitats d’alimentació, o el Projecte Impuls on s’acompanya de manera grupal, i des d’un suport més emocional a persones que necessiten un espai per poder relacionar-se, motivar-se, assessorar-se i realitzar tècniques de recerca de feina.

Per complementar la memòria social, en Joan Sellarés, tresorer de Càritas va donar compte de la liquidació econòmica de l’entitat de l’exercici 2021. Des del diferents programes de Càritas des d’on l’any 2021 s’han atès i acompanyat a 439 persones, la suma de les actuacions ha tingut un cost de 359.268€.