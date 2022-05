Calaf tanca els actes de commemoració dels 50 anys de l’arribada d’aigua potable

El dissabte 29 d’abril de 1972 va ser la data de l’arribada i distribució de l’aigua potable a Calaf i enguany es commemoren els 50 anys d’aquesta efemèride. Fins aleshores, el municipi no disposava de cap xarxa d’aigua i les cases i famílies havien de recórrer a pous, cisternes o fonts. En aquest sentit, l’arribada de l’aigua va suposar una millora molt esperada per la qualitat de vida de la població calafina. Per això, durant els mesos d’abril i maig s’han organitzat un seguit d’actes entorn aquesta fita històrica tan important. Entre les diferents activitats hi ha hagut una exposició fotogràfica amb imatges antigues de l’esdeveniment, una taula rodona i dues visites guiades als dipòsits de Calaf i a la planta de neteja de nitrats.

Un dels grans actes de la commemoració ha estat la recreació del moment de l’arribada de l’aigua que aquell dia del 72 va córrer lliurement pels carrers de la vila (Xuriguera, plaça de l’Església, Sant Jaume…) i va esdevenir una celebració popular amb diferents accions vinculades amb l’aigua.

Per això, aquest dissabte 28 de maig a la tarda a la plaça dels Arbres, amb la col·laboració del parc dels bombers de Calaf, es va projectar un raig d’aigua gegant a l’aire simulant el mateix que es va llençar històricament i que recull una de les imatges que hi ha a l’arxiu municipal.

Paral·lelament, gràcies a l’Agrupament Escolta Alexandre de Riquer de Calaf, es van realitzar diferents jocs d’aigua i una festa de l’espuma projectada amb un canó que va divertir i refrescar petits i grans.