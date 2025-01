Prorrogada la presó al violador d’Igualada fins el 2034

L’Audiència de Barcelona ha prorrogat la presó per a Brian Raimundo C. M., condemnat per agredir sexualment i intentar assassinar una jove de 16 l’1 de novembre de 2021 a Igualada fins que es resolgui el recurs de la seva defensa, segons ha avançat l’agència de notícies Europa Press i han recollit diversos mitjans nacionals i estatals.

Ampliar el termini màxim per resoldre el recurs, que es deliberarà dimarts

Aquesta ampliació del termini per resoldre el recurs que la defensa del condemnat va presentar fa uns mesos abasta el límit màxim. Segons la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, el tribunal considera que, fins la resolució del recurs, Brian Raimundo C. M. ha de seguir a la presó per evitar el risc de fugida.

Segons el tribunal, dimarts, 28 de gener de 2025, es revisarà el recurs presentat per la defensa del condemnat.