La importància de la recuperació de materials crítics a la comarca de l’Anoia i Catalunya

Marià Mestres, CEO de Centre de Gestió Mediambiental

A (CGM) es desenvolupa un paper clau en la recuperació i valorització de residus, una tasca que no només té impacte a nivell local, sinó també implicacions estratègiques per al futur del nostre país.

s’ha especialitzat en desenvolupar projectes singulars que busquen transformar els residus en recursos valuosos. Entre ells, destaca una aposta per la recuperació de minerals i metalls considerats Materials Crítics (Critical Raw Materials, CRM). Aquests materials són essencials per a la indústria tecnològica, energètica i d’automoció, entre d’altres, i la seva demanda global no para de créixer. Tanmateix, Europa es troba en una situació de dependència crítica dels països asiàtics, que controlen gran part de la seva producció i subministrament.

Un futur sostenible i competitiu

Per garantir la competitivitat i sostenibilitat davant aquestes potències, cal adoptar un enfocament proactiu i responsable. Això implica, en primer lloc, identificar els residus que contenen aquests materials i desenvolupar tecnologies que permetin la seva recuperació eficient. Però, tan important com la innovació tecnològica, és comptar amb un marc legal que doni suport a les empreses que, com CGM, s’encarreguen d’aquestes gestions. Des de CGM es treballa intensament per obtenir les llicències necessàries que permetin operar de manera segura i amb garanties per al Medi Ambient.

El procés d’obtenció de permisos no és senzill. Requereix una col·laboració estreta amb administracions públiques i organismes reguladors, assegurant que les activitats de CGM compleixin amb els més alts estàndards de sostenibilitat. Només així es pot garantir que els projectes de l’empresa no només compleixen la seva funció mediambiental, sinó que també aporten valor econòmic i social.

La col·laboració com a clau de l’èxit

En aquest camí, els centres tecnològics del país juguen un paper essencial. Col·laborar amb ells ens permet avançar en la investigació i el desenvolupament de processos que aconsegueixin donar als residus la “fi de condició de residu”. Això significa que els materials recuperats es puguin reintroduir en la cadena de producció, tancant així el cicle de l’economia circular.

A més, aquesta col·laboració ens ajuda a superar un dels principals reptes del sector: garantir que els materials recuperats compleixin amb els requisits de qualitat i puresa necessaris per ser utilitzats com a matèries primeres en indústries estratègiques. Sense aquesta sinergia, els esforços per recuperar materials crítics perdrien gran part del seu potencial.

Un compromís amb el medi ambient i la societat

Des de , estan compromesos amb un model de gestió de residus que no només resolgui problemes immediats, sinó que també posi les bases per a un futur sostenible i competitiu. La recuperació de materials crítics és un repte majúscul, però també una oportunitat única per demostrar que és possible combinar desenvolupament econòmic, innovació i respecte pel Medi Ambient.

És per això que CGM convida a totes les empreses, institucions i ciutadania de la comarca de l’Anoia a unir-se a aquesta causa. Només treballant junts podrem construir un futur en què els residus deixin de ser un problema per convertir-se en part de la solució.