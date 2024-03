Prendre perspectiva, una habilitat força crítica

«Quan canvies la manera de veure les coses, allò que veus també canvia.»

Sabem que la perspectiva és la capacitat de sortir de la nostra pròpia experiència per considerar quelcom des d’un altre punt de vista.

I és que, igual que passa en el món audiovisual, si ens acostumem a fer servir un únic objectiu ocular, sempre enfocarem a la mateixa distància i no ampliarem el camp de visió.

Prendre perspectiva és una habilitat força crítica però molt necessària per a liderar amb intel·ligència cultural, i és una eina molt útil a desenvolupar.

Diàriament i sense ser conscients, posem en pràctica la perspectiva quan parlem i tractem diversos temes. Aquesta perspectiva és fàcil i comú sempre que ens trobem en un grup proper, mateix entorn laboral o familiar.

Però quan estem fora d’aquest, és menys probable que considerem aquesta eina. Com més gran és la distància cultural, més important serà doncs executar la presa de perspectiva.

Amb això no vull dir que ens oblidem de la nostra pròpia perspectiva. Si no que una bona conversa i diàleg, són els millors aliats per aprendre sobre els punts de vista de l’altra persona.

«Discuteix com si tinguessis raó. Escolta com si estiguessis equivocat» Adam Grant.

D’altra banda, aprendre a mirar les coses amb una presa de perspectiva desenvolupada, ens ensenya també a valorar, a ser capaços de buscar, identificar i esbrinar el que realment volem. Allò que ens agrada, allò que portem a dins nostre, i que ho mantenim “adormit” però que ens donarà el millor resultat de nosaltres mateixos.

Has mirat alguna vegada cap a l’horitzó, contemplant una sortida de sol, el pic d’una muntanya, o la infinitat del mar? Ens provoca llunyania, quelcom inaccessible. Però alhora observem amb desig un paisatge al qual a tots ens agradaria arribar-hi, tocar-lo, i sentir-ho ben de prop.

La perspectiva ens ensenya també a saber observar amb calma, sense pressa, gaudint del procés i l’espera, per arribar al nostre objectiu amb la claredat i motivació suficient.

Et convido doncs que posis en pràctica aquesta eina fora del teu entorn proper, laboral o personal i visualitzis, prenguis consciència i aprenguis.

«Quan canvies la manera de veure les coses, allò que veus també canvia.»