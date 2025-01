Portes obertes 2025 a l’escola Mare del Diví Pastor d’Igualada

A l’Escola MDP Igualada creiem que l’educació és la clau per transformar el món. Per això hem creat Ready, Set and Go, un projecte que ens impulsa a mirar més enllà, a preparar els nostres alumnes per afrontar els reptes del present i construir un futur millor. Voleu conèixer com ho fem?

Ready: preparats per a la transformació

El nostre Projecte educatiu vol assegurar el desenvolupament integral de cadascun dels nostres alumnes per tal que esdevinguin agents transformadors de la societat del futur. Per assolir aquesta fita és indispensable que tots els professionals de l’escola comparteixin una mirada i una identitat comuna, la identitat MDP.

La formació dels professionals és essencial, l’acompanyament de la millora docent és la nostra raó de ser per abordar els reptes de l’escola del futur i crear les estratègies per fonamentar la nostra acció pedagògica.

Els docents MDP s’han format àmpliament en la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) que situa els alumnes en el centre del seu propi procés d’aprenentatge.

Junts arribem més lluny!

Set: desenvolupant talent

Ens formem, però com ho posem en pràctica? La planificació i la implantació són la segona fase d’un cicle que està en constant moviment i millora. Són el conjunt de projectes i processos que ens serveixen per definir i assolir els objectius generals que ens marquem com a escola. Concretem la forma en què es desenvoluparà aquest treball i el duem a terme amb el nostre alumnat per tal de trobar les seves fortaleses i alhora, per mantenir una metodologia de treball activa i motivadora.

Entre els projectes i metodologies que ens defineixen com a escola, destaquen el treball cooperatiu i per projectes, l’acompanyament i la personalització dels aprenentatges, la integració de les STEM en la construcció del coneixement i el projecte propi d’immersió en llengua anglesa: “Wake up”.

La innovació està a les nostres mans!

Go: Persones que transformaran el món

I per a què?

El propòsit fonamental de l’escola MDP és fomentar l’autonomia de cadascun dels seus alumnes, estimulant la iniciativa personal i el desenvolupament de l’esperit emprenedor.

Despertem la seva curiositat natural i promovem la creativitat, buscant sempre el desenvolupament de l’esperit crític. Ajudem a desenvolupar persones empàtiques. responsables i coherents que contribueixin significativament a la millora de la societat, fent-la més justa, sostenible i inclusiva.

Construïm futur!

Si voleu conèixer la nostra proposta educativa, us convidem a la nostra jornada de portes obertes, aquesta, tindrà lloc el dia 1 de febrer de les onze del matí a la una del migdia, o bé, podeu concertar una visita individualitzada cada dia de dilluns a divendres en hores convingudes.