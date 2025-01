Poble Actiu presenta una denúncia a l’ACA pels abocaments il·legals del clavegueram d’Igualada al riu Anoia

Aquesta setmana Poble Actiu ha anunciat que ha presentat una denúncia a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per informar que, quan hi ha fortes precipitacions, es produeixen abocaments il·legals de residus procedents de la xarxa de clavegueram d’Igualada al riu Anoia. Segons expliquen des de la formació municipalista, l’Ajuntament d’Igualada, titular i responsable de la xarxa de clavegueram, “no ha resolt el problema dels abocaments, fet que empitjora l’estat del medi fluvial i consolida la percepció que el riu al seu pas per Igualada sembla més una claveguera que no un riu”. Rosa Perelló, regidora de Poble Actiu, ha exposat que fa mesos que reclamen a l’Ajuntament d’Igualada que resolgui el problema.

Segons les declaracions, “tot i que seria possible resoldre els abocaments amb una inversió relativament baixa, s’han vist obligats a presentar la denúncia davant de la passivitat del consistori”. En aquest sentit, la regidora ha agraït que l’entitat Anoia pel Clima porti anys exposant la situació del riu, realitzant actuacions de neteges per part de voluntaris i organitzant la Festa del Riu. Aquestes accions serveixen no només per visibilitzar el problema sinó també per mostrar la manca de voluntat política de l’Ajuntament d’Igualada.

La proposta de Poble Actiu per solucionar el problema

Elisabet Farrés, regidora de Poble Actiu, ha explicat que el problema que origina la denúncia “és el sobreeiximent de la xarxa de clavegueram quan plou intensament, fet que provoca l’abocament de residus (tovalloletes, compreses, envasos…) directament a la llera del riu Anoia”.

Per resoldre el problema, Poble Actiu reclama dues solucions: la instal·lació de sistemes de retenció de residus a tots els col·lectors i la realització de la neteja i el manteniment necessari d’aquests col·lectors.

En primer lloc, exigeixen instal·lar sistemes de retenció de residus sòlids (com ara xarxes o cubetes) en tots els punts d’abocament dels col·lectors de la xarxa de clavegueram. Malgrat que en els darrers anys l’Ajuntament d’Igualada ha instal·lat aquestes xarxes en dos col·lectors, això no ha resolt el problema. La realitat és que Igualada té molts més col·lectors i, per tant, cal deixar de fer inversions de cara a la galeria i trobar una solució per a tots els sobreeixidors de la xarxa.

En segon lloc, exigeixen la realització de la neteja i el manteniment d’aquests sistemes de retenció de residus i la neteja posterior després de les pluges. En paral·lel, Poble Actiu reclama al govern municipal intensificar les campanyes de sensibilització per tal d’evitar que la gent llenci objectes al vàter i així reduir la problemàtica des de l’arrel (tovalloletes, compreses,…).