L’onzena Nit de l’Esport de Castellolí guardona a Mia Rodríguez Viera i a Albert Costa Guixà

Aquest cap de setmana Castellolí ha celebrat l’11a edició de la Nit de l’Esport, un esdeveniment de reunió per posar en valor el talent esportiu local. L’acte, celebrat en el marc de la Festa Major de Sant Vicenç, es va dur a terme a La Brillante divendres 24 de gener, i el jurat va guardonar com a millors esportistes del municipi de l’any 2024 la gimnasta Mia Rodríguez Viera, i el jugador de voleibol Albert Costa Guixà.

Mia Rodríguez ha estat reconeguda com la millor esportista femenina de l’any gràcies als seus èxits destacats en gimnàstica artística, entre els quals destaquen la destacada posició com a campiona de Catalunya de la categoria Base 6P o la medalla de bronze a l’aparell de paral·leles al Torneig Nacional de Gimnàstica Artística. Per la seva banda, Albert Costa ha estat guardonat com el millor esportista masculí de l’any, destacant com a jugador del Club Voleibol Igualada, on les seves actuacions li han valgut el fitxatge per la secció de voleibol del Futbol Club Barcelona.

El periodista esportiu Josep Lluís Merlos i l’expilot d’enduro català Pep Vila, van assistir a l’acte amb motiu del cinquantè aniversari de la secció de motociclisme de Castellolí, un reconeixement a una entitat històrica que ha contribuït a fomentar l’esport al municipi.

Sobre aquest esdeveniment, Edu Burgès, regidor d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de Castellolí, va destacar l’orgull de tot el municipi per comptar amb esportistes d’aquest nivell, tot remarcant la importància de continuar recolzant l’esport local.

Una Festa Major consolidada al municipi

Les Festes de Sant Vicenç fa anys que apleguen una munió de persones per combinar tradició, diversió i novetats amb una gran resposta per part del veïnat i visitants, consolidant-se així com una de les celebracions més arrelades del municipi.

Una de les novetats d’enguany va ser el tast de vins al Restaurant Nou Urbisol, que va donar el tret de sortida a la Festa Major, el dijous 23 de gener. L’acte va esgotar les places disponibles (hi van participar una trentena de veïns i veïnes del poble) i va oferir una experiència única per descobrir sabors i aromes locals. El sommelier de les Caves Agustí Torelló, Eloi Jiménez, va conduir l’acte, a on es va poder fer un tast de vins escumosos, vi blanc i vi negre de la marca. El maridatge dels plats que van acompanyar els diferents vins, van ser explicats per la restauradora Mercè Jubany.

El divendres 24, l’11a Nit de l’Esport va reconèixer Mia Rodríguez Viera i Albert Costa Guixà com a millors esportistes locals del 2024 i va servir per commemorar el 50è aniversari del grup de motociclisme de Castellolí, en un acte que va omplir La Brillante i va culminar amb una festa jove i la sessió del DJ Romà.

Dissabte la jornada va començar amb una xocolatada i l’espectacle infantil “Tremola” per als més petits, i al migdia, els participants van gaudir d’una activitat d’aprenentatge del joc de truc, que es va convertir en una de les novetats més ben rebudes. A la tarda es va celebrar el 28è Concurs de Cuina que va mostrar un gran nivell per part dels participants, a on Jordi Serra, Marta Guixà i Josep Vila van ser premiats en la categoria de plats calents, i Marita Garcia, Pepa Fernández i Magí Cos en la de plats freds; a la categoria de postres van resultar guanyadors Anna Valls, Mariluz Fonseca i Ester Vilanova, i a la categoria infantil van guanyar Gal·la Fernández, Nausica Guix i Isolda Guix. Lo Pau de Ponts va cloure l’activitat de tarda amb una molt bona rebuda per part del públic assistent.

Diumenge 26 va arrancar la traca final de la Festa Major, amb una gimcana d’orientació organitzada pels ADF, que va posar a prova les habilitats dels més joves, seguida de la tradicional missa de Festa Major. A la tarda, el torneig de truc va tenir una gran acollida entre els aficionats, mentre que al vespre, la projecció d’“Un lugar común”, del Cicle Gaudí, que va fer rècord d’assistència, ja que va ser la pel·lícula més vista de tot el cicle.

Un dels moments més emotius de la jornada va ser el lliurament de la insígnia d’honor de Castellolí a Joan Prat per la sessió a l’arxiu municipal de documentació històrica del municipi, inclosa una menció honorifica de l’exposició universal de Barcelona del 1888 que es penjarà a la sala de plens de l’Ajuntament.

El regidor de cultura i festes, David Arana, explica que l’Ajuntament fa una valoració excel·lent de la Festa Major “perquè el temps va acompanyar i tots els actes han estat molt concorreguts: la Nit de l’Esport es va cobrir l’aforament de la sala, el concurs de cuina també va ser un èxit incloent els canvis perquè la gent gran pogués seure, i actes nous com el campionat de truc va comptar amb 20 participants”. Arana també destaca que la gimcana d’orientació de l’ADF va ser molt participada i amb molt bona nota “tothom estava molt content de l’organització”.