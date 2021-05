Poble Actiu recolza la proposta d’ERC de fer un ple monogràfic d’habitatge

El grup municipal Poble Actiu s’ha mostrat favorable a celebrar un ple extraordinari i monogràfic per impulsar mesures que facilitin l’accés a l’habitatge digne a Igualada. Des de la formació municipalista responen a la petició d’ERC Igualada i s’afegeixen a la petició de celebrar aquest ple sobre l’habitatge. Segons declaracions dels regidors de Poble Actiu “si el govern no vol prendre mesures per ajudar a les famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge digne, ho farem des de l’oposició”. En aquesta línia, han criticat que en els 10 anys d’alcaldia de Marc Castells “no s’hagi tirat endavant cap política valenta en clau d’habitatge malgrat que aquesta problemàtica fa molts anys que està sobre la taula”.

Des de Poble Actiu afirmen que la problemàtica de l’accés a l’habitatge s’està agreujant a causa de la nova crisi que estem patint i que cal “buscar solucions perquè la gent no es quedi al carrer pel culpa de la falta d’habitatge disponible a la ciutat”. En aquest sentit recorden que el 9 d’agost s’acabarà la moratòria de desnonaments i això pot significar que moltes famílies es quedin al carrer. “No podem esperar a veure què passa o a veure si des de fora ens solucionen el problema. Des de l’ajuntament cal que actuem i que impulsem mesures per ajudar a aquelles famílies que estan passant per dificultats”.

Finalment, des de la candidatura d’esquerres recorden que actualment a la ciutat hi ha una majoria absoluta de forces d’esquerres que han defensat sempre la urgència de treballar i buscar solucions sobre el problema d’accés a l’habitatge que té Igualada. En aquest sentit han afirmat que esperen que “aquesta majoria es faci evident en el ple de l’Ajuntament i es puguin aprovar mesures realistes i eficients que signifiquin un canvi real per garantir l’accés a l’habitatge digne per totes les famílies igualadines”.