Torna el Circuit 3×3 FCBQ a Igualada després de l’aturada obligatòria de l’any passat a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Aquesta serà la 31a edició del torneig igualadí i la 4a edició del Circuit 3×3 organitzat per la Federació Catalana de Basquetbol. Hi haurà noves dates i seus, una nova categoria i les corresponents millores anuals per a consolidar el bàsquet 3×3.

Les set seus seran les següents: Badalona (6 de juny), Sant Feliu de Guíxols (26 de juny), Igualada (3 de juliol), Balaguer (11 de juliol), Torelló (17 de juliol) i Tarragona (24 de juliol). El circuit finalitzarà amb una Gran Final prevista pel 31 de juliol a Barcelona. La gran novetat igualadina és el canvi de data, passant de finals de la segona setmana de juny al primer cap de setmana de juliol.

La Sala d’Actes de la Federació Catalana de Basquetbol ha estat l’escenari, aquest dimecres 5 de maig i en format semipresencial, de la presentació oficial de la 4a edició del Circuit 3×3 FCBQ. L’acte, que s’ha pogut seguir en streaming a través del Canal YouTube de l’FCBQ, ha comptat amb la presència del President de l’FCBQ, Ferran Aril; juntament amb els responsables del projecte, el directiu de l’àrea de Promoció, Josep Maria Rofes; i l’ex jugador internacional i responsable del Circuit 3×3 FCBQ, Jaume Comas.

Una de les novetats del 4t Circuit 3×3 FCBQ, i possible gràcies a la col·laboració i implicació de la Federació ACELL i d’Special Olympics Catalunya, serà la creació d’una nova categoria, la UNIFICADA. En aquesta, els equips estaran formats per esportistes amb discapacitat intel·lectual i acompanyants; i la composició dels equips serà de 3DI/2Ac ó de 4DI/1Ac.

Esportistes de 3×3 de referència com Sergi Pino, Georgina Bahí, Nacho Martín, Vega Gimeno, Carlos Martínez, Helena Oma, Xavi Guirao, Ari Geli o Fèlix Lòpez, entre molts altres, no han faltat a la presentació però ho han fet participant de forma virtual donant suport i confirmant la seva presència en el Circuit 3×3 FCBQ amb el vídeo promocional ‘Jo Hi Seré’.

Estigueu ben atents als canals de comunicació del Club Bàsquet Igualada, ja que en breu s’obriran les inscripcions per aquesta 31a edició del 3×3 d’Igualada.