ERC Igualada impulsarà un ple monogràfic sobre l’habitatge

El portaveu municipal d’ERC Igualada, Enric Conill, ha anunciat en roda de premsa que la formació republicana impulsarà un ple extraordinari i monogràfic d’habitatge a la ciutat davant la “irresponsabilitat” del govern municipal de Marc Castells en aquesta temàtica. Segons els republicans, el govern de la ciutat porta 10 anys absent en aquesta matèria i no ha impulsat cap solució ni política per generar pisos de lloguer accessible per a joves i famílies que ho necessiten. Per això, els republicans plantegen aquest ple extraordinari i monogràfic d’habitatge per tal d’aportar solucions concretes, realistes i efectives davant “l’absentisme i passivitat del govern municipal d’Igualada”.

En aquest sentit des d’ERC apunten que “moltes altres ciutats similars a la nostra estan duent polítiques efectives d’habitatge per tal de generar oportunitats i pisos de lloguer accessibles, però a Igualada això no s’està fent ni s’ha fet en els darrers 10 anys de govern de Marc Castells”.

Des d’ERC fan una crida a la resta de grups polítics de l’oposició a sumar-se a la proposta i presentar conjuntament aquest ple monogràfic on s’hauran de presentar i aportar solucions concretes en matèria d’habitatge. Els republicans afirmen que “hi ha una majoria, una majoria absoluta al consistori de forces d’esquerres i compartim en gran part el diagnosi i les possibles solucions que s’han d’aplicar a Igualada i, per tant, animem a la resta de formacions polítiques a impulsar aquest ple monogràfic i extraordinari sobre habitatge, especialment a Som-hi i Poble Actiu”.

Finalment des d’ERC expliquen que “hi ha una alternativa d’esquerres, progressista i que té majoria absoluta al ple municipal a aquest govern. Això implica que tenim la força suficient per impulsar i fer efectives mesures concretes en habitatge que serviran per millorar la vida de la gent. Per tant, és responsabilitats de totes aquestes forces polítiques implicar-nos, entendre’ns i fer possible el canvi que Igualada necessita després de 10 anys de política de pa i circ i sense impulsar cap política d’habitatge”.