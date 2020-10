Poble Actiu denuncia la “instrumentalització” de la comissió de l’aigua

Poble Actiu denuncia la “manca de democràcia i irregularitats” en els procediments per la regularització del servei d’aigua a Igualada. Afirmen que “els tempos de treball de la comissió, que ara entra en caducitat, han estat marcats pel govern que, sabedor del termini de 6 mesos de la comissió, ha deixat transcórrer el termini sense haver tractat cap documentació d’importància i amb aquesta maniobra pretenen manllevar la presa de decisions d’allà on té que radicar, que és la comissió d’estudi, la qual el govern ha donat per tancada abans d’hora”.

Comissió d’estudi d’aparador

El grup municipal afirma que hi ha hagut faltes inacceptables en les dinàmiques de la comissió: “per començar no s’hi ha tractat cap document d’importància, ni s’ha permès als membres de la mateixa accedir als assessors experts, ni s’han enviat actes de les anteriors sessions ni tampoc s’han calendaritzat les mateixes i com a conseqüència, els membres representants tant de partits com de veïns/es no han disposat de temps ni capacitat de preparació per participar-hi amb les mínimes garanties”. Afirmen que la darrera sessió de la comissió de l’aigua va estar marcada per diverses queixes de veïns i grups municipals sobre aquestes faltes i al finalitzar, el govern i l’equip jurídic van donar per tancada la comissió definitivament.

El govern fa cop de porta a la comissió

Segons el govern i l’equip jurídic de l’Ajuntament d’Igualada, els 6 mesos de durada de la comissió es van exhaurir el passat 13 de setembre. Amb tot, Poble Actiu afirma que, tenint el compte l’estat d’alarma per la COVID-19 i que durant l’agost els membres de la comissió del govern i de l’equip jurídic i tècnic de l’Ajuntament d’Igualada van fer vacances, els sis mesos de la comissió no s’exhauririen fins el dia 23 de novembre. El grup municipal hi veu “una instrumentalització de la comissió per part del govern per fer veure que s’han seguit els processos participatius però quan han aflorat queixes i demandes ens han donat un cop de port a representants de ciutadania i oposició sense cap mirament”

Consultors contractats mesos abans de la constitució de la comissió

Poble Actiu aporta una primera contractació feta per l’Ajuntament d’Igualada al juny del 2019, 7 mesos abans de la constitució de la comissió a la consultoria Tornos Abogados, firma de la qual és soci en Joan Perdigó, col·laborador habitual d’AGBAR i obertament defensor del model de gestió privada (l’actual model d’Igualada). La contractació tenia com objectiu la redacció de la memòria que ha de redactar-se a la comissió, tot i que dita comissió encara no estava constituïda. Poble Actiu afirma que això és del tot irregular ja que “si la comissió no està activa, la feina dels assessors no és vàlida i/o ha de quedar en suspens mentre no es constitueixi una nova comissió. Si el govern d’Igualada pretén que els assessors treballin per lliure s’estaria cometent frau de llei, ja que la llei marca que la presa de decisions i l’aprovació de dita memòria radica en la comissió i no fora d’aquesta”, comenten.

Poble actiu exigeix la constitució d’una nova comissió i la contractació d’assessors neutrals

Segons la llei (ROAS) que regula els processos de regularització del servei d’aigua, un cop caduca el termini d’una comissió, el procés es dona per caducat i se n’ha de constituir una de nova. La norma vol vetllar per mantenir la presa de decisions en una comissió participada i així evitar possibles males pràctiques. Per aquest motiu, el grup municipal de Poble Actiu considera “inacceptable” que el govern pretengui continuar treballant “per lliure” en la redacció de la memòria, sobretot en les seves fases més importants. Igualment demanen que la nova comissió substitueixi els actuals consultors per nous consultors neutrals.

Poble Actiu demana un estudi de viabilitat de gestió pública del servei

La formació assegura que “la parcialitat dels assessors contractats favorables al model público-privat, la opacitat en les feines realitzades per aquests fins el moment actual, la falta de rigor en les dinàmiques de la comissió, les irregularitats, tot sumat a la manca d’un estudi de viabilitat sobre la gestió directa del servei d’aigua a Igualada, fa evident que la intenció del govern igualadí mai ha estat la de valorar la municipalització/gestió directa del servei, sinó que és clar que tenen intenció que tot segueixi com està i la empresa AGBAR continuï lucrant-se amb el negoci de l’aigua a Igualada”, motiu pel qual afegeixen que “ens queda la incògnita de saber què hi guanya el govern afavorint AGBAR”.