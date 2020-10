L’Exquisit s’imposa en el Joc de Cartes que enfrontava Igualada i Manresa

Aquest dimecres a la nit es va emetre per TV3 el programa de Joc de Cartes en què hi participaven dos restaurants d’Igualada i dos de Manresa. Representant a la capital del Bages hi havia el Golden i El Cau de l’Ateneu, mentre que representant a la capital anoienca hi havia l’Exquisit i l’Escorxador.

Seguint la dinàmica habitual del programa, els 4 participants i el presentador, Marc Ribes, van anar dinant a cadascun dels restaurants i fent-ne les seves valoracions. Un cop s’havia passat per tots els restaurants, era el moment de reunir-se tots en una mateixa taula i ensenyar les notes que s’havien posat entre ells. Com a resultat d’aquesta avaluació, el restaurant igualadí, però de propietari manresà, l’Exquisit, amb Carles Rodríguez al capdavant, en va resultar el guanyador. Ho va fer amb una nota de 8,7 punts, que li va donar 5.000 euros per invertir en el restaurant.

Així doncs, el duel per buscar el millor restaurant de cuina tradicional catalana entre Igualada i Manresa es quedava a l’Anoia.