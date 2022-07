Pluja, per fi

La setmana en què l’Agència Catalana de l’Aigua mantenia l’alerta per sequera a 15 municipis de l’Anoia, per fi, han arribat precipitacions. Després que ahir dimecres les temperatures no fossin tant altes com ho havien estat en dies anteriors, aquest matí encara refrescava més. I tot i que a primera hora encara no s’havia escapat cap gota, a partir de les 9 han començat les primeres precipitacions a la comarca, que segueixen amb especial intensitat a la Conca d’Òdena.

Segons dades d’AnoiaMeteo, tot i caure algun raig algun dia puntual en algun municipi, des de finals de maig que no hi havia precipitacions considerables a la comarca. Una absència de pluja que sumada a les altes temperatures d’aquest estiu feia més que necessària la pluja d’avui, que es preveu que es pot allargar durant tot el dia, de manera intermitent, i que també en podria caure demà.

Conseqüències de la sequera

En els 15 municipis que l’ACA manté l’estat d’alerta per sequera, s’ha de reduir el consum d’aigua pels diferents usos és la següent: un 25% en el regadiu agrícola, un 10% en els usos ramaders, un 5% en els industrials, un 30% en els recreatius que impliquin reg i un 5% per als altres usos recreatius.