ERC Igualada rebutja els pressupostos perquè “apugen els impostos i les taxes municipals”

El govern municipal ha presentat els pressupostos de la ciutat per al següent any i Esquerra s’ha mostrat “disposada” a aprovar-los però amb una condició principal: que hi hagi una baixada d’impostos i taxes municipals. Malgrat l’oferta d’ERC, el govern de Marc Castells no ha negociat amb els republicans ni tampoc a aplicat una rebaixa fiscal tal i com proposava Enric Conill.

Segons el cap de l’oposició i portaveu d’ERC Igualada a l’ajuntament, Enric Conill, són uns pressupostos de “fi de cicle” ja que no hi ha cap projecte “il·lusionant” sinó que són “continuistes, sense ambició i que mostren un govern esgotat que no té full de ruta per la ciutat”. Alhora Conill explica que “apujar impostos i taxes en el context social i econòmic que estem vivint és irresponsable i injust” i per això “nosaltres proposàvem una rebaixa d’impostos que era perfectament assumible”.

Des d’ERC també proposaven “més inversió en les escoles de la ciutat, polítiques més contundents de rehabilitació d’habitatges i incrementar els ajuts contra la pobresa energètica. Esquerra lamenta que el govern de Marc Castells no s’hagi ni tan sols obert a pactar uns pressupostos que afrontin “els reptes de present i de futur per Igualada”.

Davant la situació d’encariment de preus, ERC proposa una rebaixa de l’IBI ja que “Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya”

El portaveu republicà, Enric Conill, afirma que “davant l’encariment de preus generalitzats que hi ha al país i la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, cal rebaixar la pressió fiscal que pateix Igualada ja que és “la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya” i això “ho paguem tots els igualadins i igualadines”. Alhora afirma que “des del govern municipal s’ha d’ajudar molt més a les famílies igualadines que pateixen pobresa energètica ja que amb l’encariment del preu de la llum i el gas moltes famílies no podran engegar la calefacció durant l’hivern”.