Conill recupera la Festa Major amb canvi de dates: 30 i 31 de juliol

Aquest dissabte i diumenge, el petit municipi de Conill torna celebrar, després de dos anys sense fer-ho, la seva Festa Major, organitzada per la comissió de festes del municipi que opten per una festa més fresca, és dinàmica i renovada i amb canvi de dates, per fer-la més estiuenca. El programa és el següent:

Dissabte 30

– 16.30h a la plaça del Castell

INFLABLES AQUÀTICS (recordeu portar banyador!)

– 19.00h a la plaça del Castell

XOCOLATADA

– 20.00h

CERCAVILA I ESPECTACLE

Amb el Grup de Percussió Fills de la Flama, Guanyadors del Carnaval de Secà 2022 de Cervera.

CONILLFEST, a la plaça del Pi

– 21.30h

SOPAR. Food truck i tastets a la fresca amb bales de palla.

– 23.00h

FOLKY WEIGHT Música dels anys 60 i 70, incorporant juntament amb la veu, les guitarres, la percussió, l’harmònica i un acordió.

– 00.30h

Dj SALMÓ FUMAT

Diumenge 31

– 10h

MISSA SOLEMNE

– 12.00H a la plaça de l’església

DUET LA CLAU. Concert vermut. Músiques d’aquí i d’allà, parteix de la rumba com a referència, també veu del reggae, pop-folk i ritmes llatins.

– 14.00h, a la plaça del Castell

DINAR DE GERMANOR

Compra de tickets per avançat

– 16.00h a la plaça del Castell

BINGO FAMILIAR 18.00h

– 18:00h

TUSICA. Grup de versions de músiques de diferents èpoques i estils, com ara el pop, rock, funk, jazz i soul.