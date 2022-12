El darrer ple municipal celebrat a l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt recollia, entre els seus punts de l’ordre del dia, l’aprovació de diferents expedients de modificació de crèdit que permetessin incorporar a la despesa pública un milió d’euros del romanent municipal.

La voluntat de l’equip de govern era recuperar una part del romanent municipal, la capacitat líquida de despesa de la qual disposa el consistori provinent d’exercicis anteriors, per a afrontar diferents inversions que, en bona part, han estat consensuades amb els veïns i veïnes. Habitualment, aquest romanent s’ha de dedicar, exclusivament, a eixugar deute públic. En tot cas, pel que fa a la Pobla de Claramunt, com que l’Ajuntament no es troba endeutat, aquests diners es trobaven “congelats” sense possibilitat de dedicar-los a serveis o a inversions necessàries al municipi.

La suspensió de les regles fiscals

La crisi econòmica provocada per la pandèmia obria una solució a la situació d’estancament del romanent municipal, ja que el govern central decidia suspendre les regles fiscals, la normativa que restringeix l’ús d’aquests diners per a l’eliminació d’un endeutament que a la Pobla de Claramunt és inexistent. Els vots contraris del grup d’Avancem per la Pobla (Junts) i del regidor no adscrit han provocat que el govern municipal, que es troba en minoria, no pugui rescatar per a la despesa pública aquest, aproximadament, d’un milió d’euros.

Un cop finalitzat el ple, l’alcalde, Antoni Mabras, mostrava la seva sorpresa davant el rebuig d’aquestes actuacions assegurant que “fa aproximadament 40 dies que es van comunicar als regidors a l’oposició en el marc de la Comissió de Projectes per tal que valoressin, fessin aportacions o perquè parlessin amb els veïns i veïnes afectades. No han fet res d’això. És més, és el grup d’Avancem el que proposa que es busqui una solució a la situació del clavegueram carrer Soldevila, un projecte de serveis bàsics. I, així i tot, han optat per votar en contra d’aquests projectes essencials per al dia a dia de tants veïns i veïnes”.

Els grups a l’oposició denuncien que “el govern va a la deriva”

Un comunicat emès pels grups municipals Avancem per la Pobla Junts i La Pobla hi Guanya denuncia “la mala gestió la i la inoperància de l’actual equip de govern (format per Participa i el PSC) durant els últims anys”.

El comunicat denuncia, entre moltes altres coses, que “l’últim ple convocat de forma extraordinària pel dia 15 de desembre, va ser notificat 48 hores abans tal com diu la llei de règim local del 7/1985 del 2 d’abril però incomplint el compromís de l’alcalde de rebre la informació una setmana abans. En aquest plenari hi havia projectes, alguns comentats en una comissió informativa i altres temes no comentats a ningú, com la convocatòria del jutge suplent i l’augment de retribucions de l’1,5 % per al personal laboral i funcionaris. Aquest fet, deixa en clara indefensió als regidors que no estan a l’equip de govern i que portem reclamant la restauració de la comissions informatives abans de cada Ple des de l’inici d’aquest mandat”.

Els grups a l’oposició denuncien que el govern presentava per aprovar una sèrie de punts a l’ordre del dia que eren modificacions de crèdit, per tal d’aprovar 10 projectes. Aquests projectes, segons s’especifica en el comunicat de premsa “corresponen a diversos àmbits i són projectes fets o a mig fer, com memòries valorades, fets a correcuita per poder arribar a final de legislatura i dir que s’ha fet alguna cosa i justificar la quantiosa despesa en informes, avantprojectes, planimetries, etc.. encarregades pel regidor d’urbanisme al llarg d’aquests anys”. (…) “Volen acabar la legislatura aportant projectes (alguns dels quals hi estem a favor, com el clavegueram del Carrer Soldevila, canvi d’enllumenat a Can Galàn, enllumenat al polígon, plaques solar a l’escola, etc), però el que no pot ser es que aprovem uns projectes, a 5 mesos vista de unes noves eleccions”.

“Per part de l’equip de govern es diu que estan recuperant part del romanent municipal, romanent que prové d’exercicis anteriors. Un superàvit que s’ha generat perquè l’equip de govern no ha invertit ni ha desenvolupat els pressupostos que s’havien aprovat o prorrogat, demostrant una gran ineficàcia en la gestió del pressupost municipal.

La Llei diu que el primer que han de fer amb aquests diners es eixugar el deute que té l’Ajuntament, deute que el govern nega però que i és. Es deu a un organisme supramunicipal com és el Consell Comarcal de l’Anoia prop de 500.000 euros”.

Els grups a l’oposició es queixen de “la postura absolutista de l’equip de govern que continua ben viva. No tenen majoria de vots del Ple però actuen com si tinguessin una majoria absoluta. (…)

“Tant el grup municipal La Pobla hi Guanya com el grup Avancem per La Pobla Junts, no hem provocat cap pèrdua econòmica ni cap desgovern, tot el contrari, els que provoquen són els membres de l’equip de Govern amb les seves mentides i males praxis. No es pot dir, Sr. Alcalde que estem impedint rescatar prop d’1 milió d’euros, perquè aquests diners són i seran de la Pobla. En tot cas qui vingui darrere seu ja els farà córrer amb noves inversions i nous projectes, i alguns dels que vostès proposen. Però ara no toca” (…)

El comunicat acaba dient que “Els dos grups municipals comuniquem el nostre desacord per la falta de rigor i la quantitat de mentides que des de l’equip actual es diuen, i comuniquem a tots els pobletans i pobletanes que els projectes i les inversions no es tiren endavant, per culpa nostra sinó per l’actitud prepotent i despòtica del Govern del nostre municipi”.