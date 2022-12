Humans de l’Anoia: Èlia Pérez

ÈLIA PÉREZ

Em dic Èlia Pérez, vaig néixer a Igualada el 9 de novembre del 1993.

Des que vaig acabar la carrera de Publicitat i Relacions Públiques he fet tot el possible per treballar i formar-me a Igualada, ja que m’encanta viure i treballar aquí.

Em considero una persona creativa i compromesa, amb moltes ganes de treballar i formar-me constantment. M’encanta la gastronomia, practicar esport i viatjar.

L’any 2019 vaig descobrir el CrossFit i em va enganxar tant fins al punt que actualment, compagino la meva feina de màrqueting com a Influencer Manager, amb algunes hores com a “coach” els divendres i alguns dissabtes a @box_dinamic_xtrem.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

L’oferta de feina i el valor als treballadors augmenta a Igualada i s’evita la fuga de professionals de la ciutat.