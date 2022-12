“Cal Neri és un coworking que neix a Igualada per ajudar als emprenedors a complir els seus somnis”

Entrevista a Constança Lladó, Directora del nou coworking Cal Neri

Soc Constança Lladó i Gambín, he nascut a Igualada i tinc 26 anys. Soc pilot de globus aerostàtic. Soc llicenciada en ciències gastronòmiques i culinàries, especialitzada en alta cuina i pastisseria; a més a més, he fet un Màster en gestió, emprenedoria i innovació perquè m’agraden els reptes i valdre’m per mi mateixa. He creat el coworking Cal Neri, per a ajudar als altres a assolir els seus somnis.

Quina finalitat té el coworking?

Reunir a persones de diferents àmbits professionals que necessitin desenvolupar idees, projectes i la seva professió en un espai inspirador rodejat de la millor companyia.

A qui va dirigit?

A petites empreses que comencen, autònoms o persones que fan teletreball i volen disposar d’un àmbit de relació amb els clients, disposar de servei de secretaria, rebre correspondència i comandes… A Cal Neri oferirem servei de recepció de paquets, notificacions, internet d’altra capacitat, espai per a reunions, trobades de networking, espais comuns amb servei de cafè, fruita fresca… En definitiva, un lloc on desenvolupar la seva idea de negoci, sense fer grans inversions i en un ambient de comunitat d’emprenedors.

Teniu contractat un enginyer informàtic.

És per a assegurar en tot moment bona connectivitat a internet i, si cau, que es pugui seguir treballant. A més tindrà la funció de protegir el treball que s’estigui fent, protegir les dades i que no hi pugui entrar cap virus.

Quins avantatges té treballar en un centre coworking?

En un local de negoci propi hi ha moltes despeses que no pots controlar, en canvi si tens un espai llogat amb tots els serveis que pots arribar a necessitar, saps quin cost tens, sense sorpreses i et pots dedicar a allò que coneixes i saps que vols fer. A més a més, treballar a un coworking ajuda a crear sinergies i comunitat entre les persones, fet que ajuda a potenciar els negocis i la productivitat i creativitat.

Els clients tindran el seu espai privat?

Tenint en compte que parlem d’un espai polivalent, sí, cadascú tindrà el seu espai. Disposem de cabines insonoritzades per fer reunions telemàtiques o trucades, així com sales de reunions i un espai chill-out per descansar i desconnectar. Tindrem molta varietat de tarifes i cadascú podrà optar pel temps que necessiti. I sense estar vinculat al coworking, podran utilitzar les sales de reunions.

Tenint en compte que la teva formació no és empresarial, com arribes a la idea de crear un espai coworking en un edifici tan conegut a Igualada com Cal Neri?

L’antiga fàbrica tèxtil de la família portava molts anys tancada. Pensant què s’hi podria fer, en copsar la necessitat que té Igualada d’espais per a treballar amb el sistema coworking, ho vaig tenir clar.

Cal Neri és un edifici emblemàtic d’Igualada. Qui en va ser l’arquitecte?

El meu tiet avi, Carles Lladó Badia va dissenyar l’edifici de quatre plantes per ser la fàbrica i l’habitatge familiar.

Tenint formació de cuina i pastisseria, no vares pensar en obrir un restaurant?

He aparcat, de moment, el tema restauració i he fet un màster en gestió i emprenedoria perquè em ve de gust orientar-me en aquest camp. A la llarga segurament faré confluir els dos temes, però de moment estic concentrada en Cal Neri.

L’altre leit motiv de la família Lladó són els globus i tu mateixa ets pilot. No t’atrau el món de l’aeronàutica?

Els globus m’agraden molt i volo sempre que puc. Però tinc un sentit inquiet i tinc ganes de crear una cosa que ajudi als altres a complir els seus projectes. Cal Neri neix per això.

Continues volant en globus?

Faig una dotzena de vols anuals.

Quantes persones podran treballar a Cal Neri?

Trenta-cinc o quaranta persones. Farem de 8 del matí a 7 de la tarda. Cadascú tindrà un codi per l’entrada. Hem cuidat molt la sostenibilitat tant en les instal·lacions com en els recursos.

Quedarà garantida la privacitat de cadascú?

Totalment. Sense oblidar que parlem d’un espai de coworking i la seva finalitat és la de crear sinergies a través de l’espai, cadascú tindrà la privacitat que desitgi en el seu negoci i per suposat una privacitat total garantida de la xarxa interna.

Els ajuntaments i els consells comarcals també fan els seus espais de coworking. Hi ha diferència?

Nosaltres volem esdevenir un espai de referència per a autònoms i empreses, potenciant el contacte i l’intercanvi entre emprenedors. Hem dissenyat un espai confortable, amb cadires ergonòmiques, cuina per a escalfar el dinar, menjador, cafetera…. que tothom hi pugui treballar a gust.

Això ho fareu des del primer dia.

Efectivament. El dia 14 de gener inaugurem i farem tres conferències obertes a tothom, perquè la gent emprenedora es vagi trobant. Si algú ens vol contactar pot entrar a la nostra pàgina web: calneri.com on trobarà tota la informació i la forma de contacte.