Pati Miret: “No hem de perdre el nostre estil i gaudir de l’experiència”

L’Igualada Femení HCP Grupo Guzman s’enfrontarà aquest divendres al CP Manlleu (13.30h) en el partit de quarts de final de la Copa de la Reina que es disputa a Lleida. El conjunt igualadí torna a la competició després de set anys sense disputar-la i ho fa sense el cartell de favorites. Pati Miret haurà de demanar-se dia de permís a l’escola on treballa a Vilanova del Camí per afrontar una competició que l’equip encara amb molta il·lusió. La capitana blava atén a La Veu de l’Anoia hores abans d’iniciar la competició.

Com afronteu la Copa de la Reina?

Sobretot amb moltes ganes. De fet la majoria de les jugadores no havien jugat mai la Copa, així que és un repte per a totes. En tres anys hem aconseguit pujar de categoria, mantenir-nos l’any passat i aquest classificar-nos per la Copa. Hem començat a tirar posicions cap amunt. Durant l’any hem tingut baixes i lesions, però ara arribem totes a la Copa i esperant que arribi el primer partit de divendres.

Debuteu aquest divendres contra el Manlleu, amb qui heu perdut els dos partits d’OK Lliga aquesta temporada. Es pot donar la sorpresa?

Qualsevol dels quatre equips de la part alta que ens podia tocar, sabíem que seria difícil. Però veient els partits que hem fet contra elles, era dels que més ganes en teníem. Tot i que tinguin grans jugadores com la Maria Díez “Peke” o l’Anna Casarramona sabem que quan hem jugat contra elles hem tingut menys pressió. Creiem que podem donar la sorpresa contra elles, sí. En els dos partit d’OK Lliga, com deies, vam perdre però vam donar la cara, i en canvi contra Palau o Liceo ens havia costat més.

L’Igualada i el Voltregà sou, en principi, els tapats d’aquesta Copa. Ningú us compta com a candidates al títol…

Al final a un partit, en una pista de parquet, que ni nosaltres ni Manlleu hi estem acostumades, pot passar de tot. Quan vaig guanyar la Copa de la Reina amb el Vilanova l’any 2018, no ens havíem ni classificat [havien quedat novenes però van entrar a la Copa per ser amfitriones] i la vam acabar guanyant. És l’exemple que a un partit pot passar de tot i que petits detalls poden decantar l’elimintòria.

Sou dels equips que més gols encaixeu a l’OK Lliga. La millora defensiva serà una de les claus per competir fins el final?

És una de les coses que més havíem de practicar. També és cert que marquem molts gols. L’estil de joc que tenim amb el Carles és d’anar molt a l’atac, així que fem molts gols, però també ens en fan masses. Ara estem treballant molt més la defensa, però no hem de deixar de voler atacar. El més important és que juguem el nostre joc i que gaudim d’aquesta experiència. Sabem que no anem com a favorites i això ens treu un pes de sobre.

Abans mencionaves el tema del parquet. Com us influeix que es jugui sobre aquesta superfície?

Dels equips que som a la Copa només Gijón i Liceo hi juguen habitualment. La pista de parquet carrega més, exigeix més físicament. A més, la pilota no roda tant ràpid i costa més que s’aixequi. Per practicar sobre parquet vam anar a entrenar dilluns a Barberà del Vallès i ens va anar molt bé per provar aquest tipus de pista.

Parlem dels horaris dels partits. Son en hores molt poc habituals, i més en dies laborables.

L’excusa és la televisió, però al final el femení som qui acaba pringant sempre. Per altra banda, que es jugui un dijous a les 11 del matí no té res a veure a jugar a les 6 o les 9 de la tarda com ho fan els nois. Jugar al matí fa molt difícil que pugui venir el públic a veure’ns. Les jugadores de la base, que sempre ens venen a veure, tenen escola per exemple, tot i que ens han dit que vindrien a veure’ns també.

Abans comentàvem l’evolució de l’equip en els darrers tres anys. De Nacional Catalana a la Copa de la Reina en tres anys. Sempre millorant, no?

Jo vaig començar a jugar al club perquè vaig venir a viure a Igualada. I a l’inici em va costar passar de jugar a l’OK Lliga amb el Vilanova a haver de jugar a Nacional Catalana el primer any. Però l’equip tenia moltes ganes de pujar i hem anat creixent mica en mica. L’any passat, el primer a OK Lliga, vam patir molt. I aquest any, amb un equip molt jove i jugadores que ja havien jugat a l’OK Lliga està sent molt positiu. I la classificació per la Copa és el premi a tota aquesta feina.

Guanyar un títol amb l’Igualada és el següent repte?

No soc molt ambiciosa amb l’hoquei. Sí que soc molt competitiva i em costa perdre, però no estic tota l’estona pensant en els títols que voldria aconseguir. M’agrada anar passet a passet, anar fent. Però, evidentment, sí que m’agradaria poder guanyar algun títol que serviria per consolidar el projecte. O passar a semifinals d’aquesta Copa ja seria un repte aconseguit com a club

Què aporta Pati Miret a l’equip?

Crec que aporto experiència. I més en aquest moments de competicions com la Copa amb partits més decisius. Puc aportar la calma d’haver jugat ja abans partits com aquests, per molt que tingui 24 anys. I segurament també el bon rotllo. Som un grup que des de l’inici hem encaixat molt bé, tenim molt respecte entre totes.