Alba Vergés s’estrena com a candidata reunint-se amb les associacions de veïns

La candidata d’ERC a l’alcaldia, Alba Vergés, i el cap de l’oposició, Enric Conill, s’han reunit amb diverses associacions veïnals per conèixer les necessitats de la ciutat així com també per compartir punts de vista de l’estat cultural d’Igualada. Segons Esquerra, els diferents assistents van exposar les seves preocupacions amb “el desenvolupament centralista de la cultura de la ciutat, la falta de suport tècnic i la mancança econòmica amb la qual sobreviuen moltes d’elles”. Els republicans van explicar el seu model, que pretén sumar la participació de tots els barris. Segons va exposar Conill, “cal obrir la cultura d’Igualada a tots els barris, és una eina de cohesió social que ara mateix no s’està aprofitant. També apostem per crear llocs de referència a cada entorn veïnal i d’aprofitar i explotar la particularitat de cada barri”. Segons els republicans, algunes de les associacions també van criticar amb duresa el desenvolupament de la capitalitat cultural i “la competició d’entitats que va incentivar l’Ajuntament, diverses d’elles van considerar que la capitalitat als barris no existeix”.

La candidata d’ERC a l’alcaldia, Alba Vergés, va destacar que “la primera reunió que volia fer a Igualada com a candidata a l’alcaldia era precisament amb les associacions de veïns i veïnes, qui són exemple compromís, vocació de servei i treball per la comunitat”. En aquest sentit va explicar que la voluntat d’ERC de “trobar solucions de consens amb les associacions i entitats, d’apropar la cultura als barris i de transformar la gestió actual del govern cap a un model proper, participatiu i innovador”. Vergés va lamentar l’infrafinançament que algunes associacions van relatar en el transcurs de la reunió i va assenyalar-ho com a “un dels principals errors que s’està cometent i que dificulta la supervivència i l’autonomia dels barris”.

Trobada amb el president Pere Aragonès

La trobada va emmarcar-se en un seguit de reunions sectorials que Esquerra porta organitzant en l’últim any per coordinar-se amb els diferents actors referents de cada àmbit com ara educació, cultura popular o clubs esportius. Finalment, Vergés va explicar que la voluntat dels republicans és la “d’escoltar tots els sectors d’Igualada que treballen diàriament temes concrets per tal de conèixer amb profunditat la realitat i les seves necessitats”.

La candidata d’ERC a l’alcaldia, Alba Vergés, s’ha reunit també aquesta setmana amb el President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès per compartir-li “les necessitats, reptes i oportunitats d’Igualada i de l’Anoia”. El President, per la seva part, s’ha posat “a disposició d’Igualada i de l’Anoia per tal de fer avançar la ciutat”.