Òdena s’integra a Anoia Turisme per sumar esforços en promoció

El Consell Comarcal de l’Anoia, dins l’estratègia de promoció turística de la comarca, ha creat l’ens Anoia Turisme per abordar el turisme des d’una perspectiva supramunicipal, treballant amb tots els ajuntaments i implicant, a més, els agents econòmics privats vinculats al sector.

El ple de l’Ajuntament d’Òdena va aprovar la setmana passada l’adhesió a aquest ens que ajudarà a planificar conjuntament la política turística del territori.

L’alcaldessa Maria Sayavera explica que “el turisme té un gran potencial tant des del punt de vista de l’activitat econòmica com des de la seva projecció territorial. Ara, després del que ha patit la comarca amb la pandèmia, és un bon moment per impulsar el turisme com un sector cabdal per al creixement econòmic del territori i reforç la identitat local”.

Anoia Turisme

Anoia Turisme té com a principals objectius destacar l’Anoia com una destinació turística, augmentar la participació dels ajuntaments i del sector privat en la direcció, disseny i aplicació de la política turística del territori, augmentar l’impacte econòmic del sector del turisme promovent, dissenyant i dinamitzant projectes i nous productes turístics basats en les potencialitats endògenes del territori i augmentant la cohesió i l’equilibri territorial. A més, pretén vetllar per la incorporació de criteris de qualitat turística i sostenibilitat com a garantia de millora de la competitivitat turística; treballar una política de comunicació i promoció efectiva dels productes i serveis turístics. Finalment, vetlla per la promoció turística en els mercats propers i, de manera coordinada amb la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme, poder abordar també els mercats de mitja i llarga distància.