L’Ajuntament de Capellades i Canigat segueixen col·laborant

Des de principis de setembre, Canigat i el consistori capelladí treballen conjuntament en la gestió de les colònies de gats del carrer. Seguint el procediment habitual de treball de l’associació, primer s’ha detectat on són les colònies per alimentar-les amb menjar específic. A la ronda del Capelló hi ha ubicades 3 menjadores amb una petita zona de refugi, i ara s’està acabant de fer-ne dues més, que s’ubicaran en altres zones de la vila. Es preveu que més endavant se n’instal·lin encara un parell més. També es comprova si els animals necessiten atenció específica i se’ls ha començat a esterilitzar per evitar-ne la superpoblació amb els efectes negatius que això podria generar.

També cal destacar el treball que s’està fent a nivell de voluntariat. Per una banda es demana la col·laboració dels veïns i veïnes per tal de donar l’alerta de qualsevol problemàtica relacionada amb els gats i, per altra banda, es busquen persones implicades amb els animals que vulguin col·laborar amb la tasca que l’associació realitza en el municipi, ja sigui aplicant el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn), fent-se alimentador d’una colònia controlada, o bé com a casa d’acollida de cadells i gats abandonats ja que els domèstics tenen moltes dificultats per sobreviure al carrer. Només s’ha de trucar a l’Ajuntament al número 93.801.10.01 (extensió 2049) per facilitar les dades en qualsevol d’aquestes situacions.