L’Hospital de dia Sant Jordi aplica la realitat virtual en la neurorehabilitació

L’Hospital de dia Sant Jordi, centre gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), està aplicant les noves tecnologies de realitat virtual com a nou mètode de neurorehabilitació dels seus usuaris. Darrerament, la realitat virtual ha estat utilitzada en molts estudis científics que han demostrat beneficis en aquest àmbit, i aquest centre situat a Igualada ha aplicat aquesta tecnologia mitjançant les ulleres Oculus Quest.

En aquest projecte es busca que la persona que treballa amb realitat virtual interactuï en entorns de simulació virtual immersius 3D basats en el mon real per tal d’adquirir experiències i aprenentatges que per una banda estimulin la seva cognició i per l’altra li permetin experimentar sensacions emocionalment agradables i motivadores.

Aquesta tecnologia permet controlar l’atenció, el posicionament del cos i la gestualitat creant imatges visuals dels moviments que es realitzen en les aplicacions que prèviament s’han seleccionat per treballar.

A nivell clínic presenta una gran validesa ecològica i té grans avantatges com a eina complementaria a la neurorehabilitació per la seva versatilitat, adaptabilitat i funcionalitat. Esdevé una oportunitat per arribar a objectius cognitius i emocionals que permetin promoure la independència funcional i és una eina segura que facilita l’aprenentatge sense error de forma motivadora, donant feedback de resultats en temps real.

Les primeres experiències en l’ús d’aquesta tecnologia han estat molt bones i satisfactòries per a les persones usuàries i en poc temps es podrà aplicar a moltes més.