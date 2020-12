L’Ajuntament d’Òdena ha atorgat ajuts econòmics per als alumnes odenencs que han de cursar estudis universitaris o de formació professional de grau superior fora de l’Anoia perquè no existeix cap centre públic de referència a la comarca.

El total de la partida destinada a aquests ajuts ha estat de 10.000 euros, amb un màxim de 600 per cada sol·licitant que es destinarà a subvenir les despeses derivades del fet d’estudiar fora de la comarca.

Les bases reguladores es van aprovar al setembre i es van rebre un total de 22 sol·licituds, de les quals s’ha denegat una per no complir un dels criteris demanats. Els ajuts han anat des dels 240 fins els 600€.

