El dimarts 22 de desembre, donació de sang a Vilanova del Camí

El Banc de Sang i Teixits ha programat un acapte de sang per al pròxim dimarts, 22

de desembre. Coincidirà amb el dia de la grossa de Nadal i serà la darrera donació

de sang de l’any al municipi. La cita és a Can Papasseit, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

Per participar és tan fàcil com entrar al web del Banc de Sang i triar l’horari, perquè

la donació s’ha de fer amb cita prèvia.

El 2020 ha estat un any difícil, però els donants de sang han mostrat, més que mai,

la solidaritat. Des de l’inici de la pandèmia s’han fet més de 180.000 donacions de

sang, malgrat les dificultats de mobilitat o les restriccions.

Des de l’inici de la pandèmia no s’han pogut celebrar les habituals maratons de

donació a molts municipis, on en un dia es podien sumar moltes donacions. Només

s’han pogut fer campanyes petites, per evitar les aglomeracions i tenir una donació

el més esglaonada possible.

Arriba el mes de desembre i, novament, la donació de sang serà essencial per

garantir els tractaments de les properes setmanes. És per això que des del Banc de

Sang i Teixits fan una crida a la participació en els acaptes de finals d’any.

