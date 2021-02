Nova oferta formativa de la UEA per a empreses i autònoms

El talent és un gran valor de tota empresa; per això, la formació és un dels grans eixos de la Unió Empresarial de l’Anoia. En aquest sentit, des de l’entitat s’aposta a ajudar a les empreses i persones treballadores a ser competitius, apostant pel coneixement, aportant competències transversals i especialitzades a través de la formació. Com a mostra d’aquesta rellevància, la patronal anoienca fa un balanç molt positiu de l’oferta formativa organitzada i impulsada per l’entitat al llarg del 2020.

El 2020 ha comptat amb 22 accions formatives que s’han desenvolupat al llarg de 655 hores, les quals, han format a un total de 324 persones -autònoms/es, persones treballadores i desocupades- que s’han desenvolupat a nivell personal i professional gràcies a una àmplia oferta variada de cursos.

Tot i les circumstàncies generades per la pandèmia, s’han pogut desenvolupar sense cap incidència, adaptant-se en tot moment, a les circumstàncies sanitàries i oferint diverses modalitats de formació.

L’entitat empresarial anoienca s’ha adaptat a les circumstàncies generades per la pandèmia i ha ofert diverses modalitats de formació durant l’any passat, algunes amb molt èxit d’assistència. Una de les ofertes formatives més destacades del 2020 ha estat la 2a edició del Programa d’Operacions en Entorns de la Producció impulsat per la UEA i la UdL.

En aquest sentit, s’han impartit cursos de formació subvencionada com per exemple, de comptabilitat avançada i bàsica, nòmines i seguretat social, eines de coaching, gestió de recursos humans; mindfulness, programació neurolingüística i qualitat de servei. Tanmateix, també s’ha realitzat formació a mida de les empreses a través dels cursos de finances costos i pressupostos per a no financers; formació programada sota l’impacte de la Covid-19, gestió de conflictes, gestió de la tresoreria, vendes i captació de clients, Power BI, presentacions efectives online, retribució variable, visual thinking i sobre la nova ISO 45001:2018 Gestió de la seguretat i salut en el treball.

Programa d’Operacions en Entorns de Producció

Una altra de les accions formatives d’aquest 2020 ha sigut la realització del Programa d’Operacions en Entorns de Producció, un programa formatiu impulsat per la UEA i la Universitat de Lleida. Una tretzena d’alumnes han pogut aprendre sobre com augmentar la seva eficiència, capacitat productiva i la velocitat del procés; com millorar el servei del client, la seva posició financera i reduir l’endeutament, ja sigui pels costos, estocs i rebutjos (mermes).

Nous cursos per aquest 2021

Per encarar el 2021 i seguint apostant pel talent seguint les propostes i demandes del teixit econòmic i empresarial, la Unió Empresarial de l’Anoia impulsa tot un seguit de noves sessions formatives que es desenvoluparan al llarg d’aquests mesos.

Les accions formatives que hi ha plantejades són: subvencionades (comptabilitat bàsica, gestió de l’estrès, com organitzar una reunió virtual i nòmines i Seguretat Social nivells I i II). Els cursos subvencionats, si les circumstàncies del moment ho permeten, s’impartiran de forma híbrida: oferint, places presencials i places a distància.

Si es tornés a decretar un nou confinament o restricció, els cursos es realitzaran de forma virtual.

I pel que fa a formació especialitzada, els cursos s’oferiran de forma online: gestió de projectes i Microsoft Teams. Com a novetat, enguany hi ha cursos adreçats al col·lectiu dels professionals autònoms i de forma subvencionada: curs d’iniciació al màrqueting digital i un altre sobre com reduir costos dels autònoms.

Per a consultar més informació i/o inscriure’s en algun d’aquests cursos: www.uea.cat o formacio@uea.cat