Arriba el primer TEDxIgualada de la mà de TICAnoia

Els esdeveniments TEDx són coneguts mundialment per ser presentacions en directe sobre innovació en qualsevol àmbit. La comissió d’esdeveniments de TICAnoia ha obtingut la llicència per part de TED per organitzar el primer TEDxIgualada la propera tardor sota el lema “Versions”.

El tema vol ser un paral·lelisme entre l’evolució de la societat i les versions o actualitzacions que es realitzen en un programari o una app a partir del coneixement acumulat. A TEDxIgualada s’explorarà idees sobre les versions en diferent àmbits, des del tecnològic fins al cultural; des del social fins al més personal.

La proposta vol reflexionar sobre com avancem a partir de la iteració constant de de-codificació i codificació de missatges que rebem com a éssers socials. Informació que interpretem per crear la nostra pròpia versió del que alhora compartirem amb els altres en una interacció infinita amb el nostre entorn. Un procés que també s’ha accelerat i intensificat en aquesta època de pandèmia.

L’equip TEDxIgualada està actualment treballant en la convocatòria de ponents. Qualsevol persona interessada a explicar una idea original, sorprenent, innovadora o emocionant en qualsevol àmbit de coneixement, pot fer la seva proposta a www.tedxigualada.com. Les xerrades són de format molt breu (entre 10 i 18 minuts) i els ponents comptaran amb el suport d’un coach expert en oratòria per a la posada en escena de la idea.

TEDxIgualada és un esdeveniment independent i voluntari que forma part del programa TEDx de TED amb la missió de descobrir “Idees que val la pena difondre” des d’Igualada, i consisteix en conferències locals, tot combinant xerrades en viu, el visionat de TEDTalks i actuacions per gaudir d’una experiència transformadora. TEDxIgualada neix per promoure les idees, la reflexió i el debat al voltant de temes rellevants, propers i d’actualitat.

Actualment s’estan fent més de 3.000 esdeveniments TEDx anuals arreu del món.

TED és una organització sense ànim de lucre dedicada a difondre idees, generalment en forma de xerrades curtes. TED va començar el 1984 com una conferència on convergien tecnologia, entreteniment i disseny i avui cobreix gairebé tots els temes (des de la ciència fins als negocis i els problemes mundials) en més de 100 idiomes. Paral·lelament, els esdeveniments TEDx organitzats de forma independent a nivell local ajuden a compartir idees a comunitats de tot el món.

TICAnoia és l’associació per l’impuls de l’Ecosistema TIC de l’Anoia, nascuda el 2008 que agrupa professionals de l’àmbit tecnològic de la comarca així com estudiants del mateix sector. TICAnoia és impulsora de projectes com el Grau Universitari TIDiC al Campus Universitari Igualada-UdL, o el desplegament de l’àrea 5G a l’Anoia.