Nova Mevir: A l’avantguarda de les noves tecnologies per donar el millor servei als seus clients

Sector: Metall

Fundació: 1979

Ubicació: C/ Portugal, nº3 – Igualada

Treballadors/es: 16

Entrevista a Cristina Martín, responsable comercial de NOVA MEVIR SL

Nova Mevir és una empresa igualadina que es dedica al disseny i fabricació de peces, així com la construcció d’utillatges i maquinària especial. Més de 40 anys avalen la seva trajectòria i experiència professional i empresarial; adaptant-se a les exigències del mercat, irrompent en noves tecnologies i obrint-se en nous mercats, apostant per una ferma internacionalització.

Cristina, ets la responsable comercial de Nova Mevir, una empresa amb més de 40 anys d’experiència en el sector. Com neix l’empresa?

Nova Mevir va ser fundada l’any 1979. Inicialment com a Mevir S.A pel Sr. Joan Vives Queraltó, tiet dels dos actuals socis. L’empresa estava situada al carrer La Línia al barri de Sant Pere i aleshores eren 3 treballadors: dos socis i un torner, i es dedicava a la construcció de màquines especials, automatismes, mecanització de peces i fabricació de recanvis per a màquines de sectors diversos.

Quina ha estat l’evolució de tots aquesta anys?

Durant tota aquesta trajectòria, la nostra tècnica ha anat evolucionant per adaptar-se a les exigències del mercat actual. Al 1986 es va comprar la nau del carrer Portugal, que és on estem en l’actualitat. Tot i el pas dels anys, el creixement i la modernització de l’empresa, seguim tenint molt clara la nostra vocació i que és també una de les nostres raons de ser: la proximitat. No l’hem de perdre! Primer, hem de fer créixer la comarca i els voltants i crear, en aquest sentit, una xarxa industrial potent. I des de Nova Mevir, nosaltres en volem formar part.

Quines són les línies de negoci de Nova Mevir?

Nova Mevir SL té 2 línies de negoci: per una banda, Nova Mevir, que es dedica a la fabricació de màquines i utillatge, a la mecanització i la reparació industrial. Donem un servei integral de disseny d’una peça o màquina, tenim oficina tècnica pròpia, verificació 3D de peces, donem molta importància al control de qualitat perquè les peces marxin a casa del client correctes, fem impressió 3D de peces petites… Peces úniques, prototips, serveis a demanda dels nostres clients i futurs clients. Tot això per sectors diversos, tals com: agroalimentari, alimentació, envasos i packaging, fundació, tèxtil, arts gràfiques, automoció, ferroviari… L’altra línia és Mevirsa que fabrica maquinària i equipament per a escorxadors de conills, i pròximament, d’aviram.

Quins serien els vostres trets diferencials respecte a una altra empresa del mateix sector?

Durant tots aquests anys hem deixat de ser un “taller” per passar a ser una indústria metal·lúrgica de serveis (disseny, fabricació de maquinària, mecanització, reparació…). Com a trets diferencials, comptem amb un extens parc de maquinària; servei de 6h a 22h, proximitat: som totalment versàtils i entreguem projectes clau en mà. També tenim el certificat de qualitat ISO 9001:2015, que la majoria d’empreses del sector de la nostra mida no tenen. Apostem per la formació i la seguretat dels nostres treballadors/es, per la diversificació, la innovació i la internacionalització.

Des de Nova Mevir esteu en modernització constant, per una banda, per adaptar-vos les noves tecnologies i per donar un millor servei als vostres clients. En què es basa aquesta aposta?

Hem fet una forta aposta per la indústria 4.0. Les noves tecnologies ens han permès, per una banda, fabricar i crear nous productes; però també, ser més àgils i eficients amb els nostres clients. I no només guanyem amb control i temps, sinó també, en seguretat i reduïm els errors. Com a mostra d’aquesta aposta, la implementació del sistema ERP -software de gestió global- i del sistema MRP, per automatitzar la producció i la planificació d’aquesta; dominar les últimes tecnologies en disseny a través del software CAD-CAM; la impressió 3D; la introducció de l’electrònica i la programació a la nostra maquinària CNC i aliena; tenir accés a les dades de les nostres màquines que estan a casa dels clients, des de qualsevol lloc, gràcies a la tecnologia cloud. En l’actualitat, tenim un projecte molt interessant sobre la taula i que hem accelerat degut a la covid-19 i que és el poder atendre les avaries a distància, a través del control remot.

Quines altres línies i estratègies esteu treballant en l’actualitat?

Seguim apostant pel mercat local, per la proximitat i com a mostra d’això, som socis de la UEA, del Centre Metal·lúrgic, per les sinergies de les empreses del nostre sector que hi formen part i d’AMEC pel caire fabricant i exportador de les seves empreses sòcies. Continuem escoltant els nostres clients donant resposta a les seves necessitats, som ràpids fent pressuposts i se’ns coneix pel nostre rigor, compromís i serietat.

Actualment, també apostem per nous sectors i per tant, per la diversificació, com ho és la nostra nova aposta pel sector mèdic que tenim en projecte per abans d’acabar aquest any. D’altra banda, a Mevirsa també estem obrint noves vies aprofitant el coneixement que tenim, i ara volem diversificar-nos en escorxadors d’aus, de cara l’any vinent.

Pel que fa a la internacionalització, fa ja uns anys que vam començar amb la línia Mevirsa, d’escorxadors de conill, però no descartem començar a internacionalitzar la línia Nova Mevir en un futur pròxim.