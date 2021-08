El 25 i 26 de setembre es celebrarà la sisena Alzheimer Race

Els dies 25 i 26 de setembre de 2021 es celebrarà a Igualada la sisena edició de l’Alzheimer Race, la caminada solidària organitzada conjuntament per l’Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (AFADA) amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada. Degut a la pandèmia, en l’edició d’aquest any no es farà un esdeveniment presencial multitudinari i s’ha adoptat un nou format, en el qual l’objectiu és que tots els participants caminin o corrin durant aquell cap de setmana, amb qui vulguin i on vulguin, i gràcies a un rellotge podran comptabilitzar les passes que han fet per consolidar un objectiu comú: el recompte de passes de tots els participants per afirmar que continuem caminant per arribar a un horitzó comú. El lema d’aquesta edició és “Seguim caminant per sumar junts”.

La sisena Alzheimer Race es va presentar amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, la primera tinent d’alcalde, Carme Riera, el gerent del CSSI, Jordi Ferrer, la Directora Tècnica del CSSI, Maria Àngels Riba, la responsable de l’Hospital de dia Sant Jordi, Menchu Vélez, la presidenta d’AFADA, Núria Solà, i altres membres de l’organització.

Les inscripcions tenen un preu de 10 euros per als majors de 12 anys, i de 2 euros per als de 0 a 11 anys, i ja es poden realitzar online mitjançant un formulari que es publicarà a les pàgines www.cssi.cat/alzheimerrace , www.afada.cat i facebook.com/alzheimerrace.

Posteriorment, i abans de la caminada, en el mes de setembre es podrà seleccionar un dia i hora per recollir la bossa del participant, en la que hi haurà un lot d’obsequis, un rellotge per comptar les passes, i en el cas dels majors de 12 anys, una samarreta de la caminada. També hi haurà sorteig d’obsequis com en altres edicions.

Els dies 25 i 26 de setembre els participants caminaran o correran i el rellotge comptarà les seves passes, i entre els dies 27 de setembre i 3 d’octubre podran enviar a la organització la xifra de les seves passes per tal de fer el recompte total, que s’anunciarà el dia 4 d’octubre.

La cursa està oberta a la participació d’entitats i empreses col·laboradores que realitzin aportacions econòmiques o donacions materials, i que poden fer-ho trucant al 93 8068188. Els fons recaptats per les inscripcions i patrocinadors es destinaran a l’AFADA. L’altre objectiu de l’esdeveniment és sensibilitzar i informar la població pel que fa a aquesta malaltia degenerativa de les cèl·lules cerebrals, que a Catalunya afecta més de 112.000 persones.

21 de setembre, Dia Mundial de l’Alzheimer

L’activitat forma part de la commemoració del Dia Mundial de l’Alzheimer, que se celebra cada any, el 21 de setembre, i que a Igualada compta amb activitats organitzades per l’Hospital de Dia Sant Jordi del CSSI i l’AFADA, que reuneixen esforços per tal de sensibilitzar a la ciutadania sobre aquesta malaltia.

L’AFADA és una associació sense ànim de lucre creada a l’any 2016 amb la finalitat de donar suport, assessorar i informar a les persones diagnosticades amb Alheimer i altres demències als seus familiars. És successora de la delegació Anoia de l’Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) que va néixer l’any 2000 recollint la necessitats dels familiars de malalts d’Alzheimer, en aquells moments amb manca de recursos socials i informació relacionada amb la pròpia malaltia. La desconeixença d’aquesta es feia palesa en les famílies i calia un paraigua que donés cobertura no només a les necessitats del malalts sinó també als cuidadors i famílies.

L’Hospital de Dia Sant Jordi va obrir les portes el desembre de 2005. Dóna servei assistencial a persones amb deteriorament i trastorns cognitius i demències com l’Alzheimer, i a les seves famílies. Ofereix atenció mèdica, psicològica i social que ajuda a recuperar i millorar l’autonomia de les persones ateses i permet fer un seguiment individualitzat i una avaluació periòdica de cada pacient. És un centre gestionat pel CSSI en un edifici de la Fundació Catalunya – La Pedrera.