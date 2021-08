Igualada Comerç lliura el segon xec de 1.000 euros

El segon xec de 1.000 euros de la campanya d’estiu sortejat per Igualada Comerç, es va lliurar fa deu dies. La Maria Josep Oliva, guanyadora del premi, va poder fer les seves compres acompanyada dels seus néts i dels responsables de l’associació de comerciants. Durant tot el matí es va acompanyar a la premiada, amb un vehicle elèctric cedit per Servisimó, a més de portar-li les bosses de les compres. El xec es va consumir en catorze botigues, va ser molt repartit, un dels objectius d’aquesta iniciativa. La Maria Josep va tenir un detall amb tots els seus familiars que varen poder gaudir de la seva compra.

La popularitat que està tenint aquest premi entre els igualadins fa que es converteixi en una festa divertida tant pels guanyadors com pels comerciants.

El rasca-rasca segueix repartint premis

Aquest estiu l’associació de comerciants, Igualada Comerç, ha promogut, per primera vegada, el conegut rasca-rasca. En les campanyes de Nadal es porta fent aquesta proposta amb molt d’èxit, per això s’ha inclòs en la proposta d’estiu.

Setmanalment es reparteixen diferents premis per fidelitzar les compres en el comerç local.

Els premis estan pensats per donar suport a la restauració, per això es premien amb esmorzars, gelats, menús… També hi ha un premi

especial de dues gandules de disseny de Resol Furniture.