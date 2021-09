Nova edició d’èxit del Festival Maig tot i les restriccions sanitàries

El Festival MAIG ha tornat a adaptar-se a les circumstàncies i ha tirat endavant una nova edició tot i les dificultats organitzatives a causa de la pandèmia. Una de les novetats d’aquest any era la doble jornada de concerts, divendres i dissabte. I també amb aquest format la gent ha respost i l’esplanada de davant de l’escola Cor de Roure es va omplir d’un públic assedegat de música en directe.

Divendres va ser el torn dels The Tyets, que estan en la seva particular «Putivuelta» arreu de Catalunya i van interpretar alguns dels seus hits com «Menorca», «Hamaking» o «RRHH (tinc una casa)» amb un públic entregat a les cançons de la banda del Maresme.

Abans dels The Tyets, Carlota Flâneur va obrir el Festival MAIG amb presentant els temes del seu EP de debut «Brains». Un concert en què el públic escoltava atentament unes cançons que destil·len els sentiments i pensaments sense filtres de la cantant.

I per tancar la primera jornada, va arribar, plena de ritme, la DJ i productora Virginie, que a ritme de música electrònica va fer aixecar a més d’un de la seva cadira.

El bon ambient de divendres no va ser excepcional i dissabte es va repetir, en aquest cas amb quatre actuacions. Flashy Ice Cream, guanyadors del Premi Enderrock al millor disc de música urbana l’any passat, van passejar els seus himnes urbans per l’escenari de Santa Coloma.

En la jornada de dissabte també van passar per l’escenari colomí Ven’nus, una artista sabadellenca que va presentar el seu EP de debut “Mart Asfaltat” i un altre altre duet, en aquest cas de Blanes, els Kids from Mars, que van atrapar al públic amb la seva energia i entrega damunt l’escenari.

El tancament, com ja va sent habitual, va ser a càrrec de Te Jodes y Bailas DJ. El director del festival, Jordi Aldomà, es mostrava molt satisfet per com va transcórrer aquesta vuitena edició d’aquest festival que ja s’ha consolidat a Santa Coloma i municipis veïns: “Tot i les dificultats, la satisfacció és màxima. Creiem que tan artistes com públic han pogut gaudir de dues jornades de música d’alt nivell”.

Ara toquen unes setmanes de pausa per pair l’èxit d’aquesta edició i tornar amb més ganes que mai per a preparar una nova edició del Festival Maig. Esperem que, aquest cop ja sí, sense restriccions motivades per la pandèmia.