El Parlament insta al Govern a fer el desdoblament de la C-15 i la B-224

El Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-15 i de la carretera B-224, dues de les reivindicacions històriques de la comarca i que la Generalitat està incomplint. Ho ha fet a través d’una petició del diputat socialista anoienc Jordi Riba. Els socialistes, a més, expliquen que el govern d’ERC i Junts va prometre, en el primer cas, que les obres començarien el 2020 i en l’altre el 2019. A hores d’ara cap de les dues està ni pressupostada ni en marxa.

La proposta de resolució aprovada referent a la C-15 insta el govern de la Generalitat a executar, abans d’acabar el segon trimestre del 2022, les obres de desdoblament anunciades de Capellades a Vilanova del Camí.

Pel que fa a la proposta de resolució referent a la BV-224 i també aprovada a instàncies del PSC, el Parlament demana el govern de la Generalitat iniciar, abans de finalitzar el segon trimestre de l’any que ve, les obres de desdoblament de la carretera B-224 en els trams de Martorell a Masquefa, que és la part que suporta més trànsit i més pas de mercaderies. El PSC recorda que per la B-224 hi passen cada dia 5.500 vehicles entre Vallbona i Piera, al tram de Sant Esteve Sesrovires són 18.200 vehicles i quan s’apropa a Martorell la xifra augmenta fins als 25.000 vehicles diaris, per la qual cosa el desdoblament de Masquefa a Martorell “és indispensable”.

El diputat del PSC Jordi Riba afirma que “la C-15 i la B-224 són les dues vies amb un índex més alt d’accidents i mortalitat a la nostra comarca. Per això des del grup socialista creiem prioritari actuar en aquestes dues vies per donar seguretat als seus usuaris i garantir una comunicació fluïda a l’Anoia Sud i també un accés fluid a comarques veïnes com l’Alt Penedès i el Garraf a través de la C-15, una via que està desdoblada a partir de Vilafranca del Penedès però que fins l’Anoia no té el format d’autovia i el nostre territori en paga les conseqüències”.

El PSC també insisteix en que la Generalitat executi la variant prevista a Piera per augmentar la seguretat de la via i apartar la carretera del municipi. La Generalitat va fer l’anunci al 2019 però no ha fet cap pas endavant en aquest sentit.