Albert Folguera es disculpa amb l’Igualada HC pel seu comentari “desafortunat”

Aquest diumenge es va jugar la final de la Lliga Catalana d’hoquei patins, una competició en la qual els Barça es va imposar en el darrer partit al Lleida Llista Blava. Durant aquest partit l’entrenador dels lleidetans, l’exjugador i exentrenador de l’Igualada HC, Albert Folguera, es va dirigir a un dels àrbitres comentant-li que havia “salvat” al conjunt arlequinat la temporada anterior. Davant aquesta acusació, l’Igualada HC va fer un comunicat ahir diumenge demanant que Folguera es disculpés públicament, i així ho ha fet aquest migdia l’entrenador lleidatà.

En un breu comunicat de quatre punts, Folguera recorda que “l’Igualada Hoquei Club ha estat durant 19 anys el meu club, casa meva i on he assolit els millors èxits esportius. La gent que em coneix sap el que sento per aquests colors i el que he fet”. I segueix “demano disculpes si he ofès a algú per una frase desafortunada i treta de context en un moment del partit d’ahir, entre l’àrbitre principal i jo”. En els dos últims punts del comunicat, Folguera explica que “en cap cas he posat ni vull posar en dubte ni la salvació de l’Igualada, ni el treball dels seus jugadors i tècnics, els quals em mereixen tot el respecte i, ni molt menys, la del meu amic David Cáceres, amb qui ja he parlat i ha quedat tot aclarit, a l’igual que amb el seu President”.

Folguera tanca el seu comunicat reiterant “la meva estima i respecte cap aquests colors, que vaig defensar amb tota la meva ànima i que ens vam donar tant mútuament”.

Amb aquesta disculpa, doncs, sembla que les dues parts ja donen el tema per tancat.