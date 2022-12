Nova derrota de l’Igualada Femení HCP que complica els seus objectius

Igualada Femení HCP GRUPO GUZMÁN 2

Cerdanyola CH Feníe Energia 4

Segona derrota a Les Comes d’aquesta temporada per a l’equip igualadí, que es va veure superat per un conjunt vallesà on el lideratge de Gemma Solé va ser determinant, amb tres gols i una aportació clau en les principals accions de joc. Les igualadines, tot i fer un partit seriós, no van estar encertades en les accions a pilota aturada, van encaixar un gol clau jugant en superioritat, i van mostrar un nivell per sota de l’esperat, tenint en compte que s’enfrontaven a un rival molt jove i en construcció.

L’Igualada Femení va obrir aviat el marcador en una acció de qualitat tècnica d’Helena de Sivatte dins l’àrea. El bon inici de les jugadores que entrena Carles Marín no va traduir-se però, en més gols, i el Cerdanyola CH amenaçava la porteria de Carla Batlle, sempre de la mà de Gemma Solé. Precisament aquesta jugadora faria l’empat a un a set minut del descans. I, només 40 segons després, a partir d’una blava a Aida Mas, la mateixa Solé feia pujar l’1-2 en el marcador. Aquesta reacció exprés del Cerdanyola no va posar nervioses a les igualadines, que farien l’empat a dos gols per mediació de Carolina Herrera a 35 segons del final del primer temps.

A la represa es va viure un carrusel d’emocions. La desena falta de les igualadines va comportar una excel·lent aturada de Carla Batlle, a llançament de Gemma Solé. Un minut després, una blava a la visitant Laura Valverde portava a Blanca Angrill a llançar una falta directa que no ser gol. I a la següent jugada, en inferioritat la jove Carla Castro sorprenia fent el tercer gol del Cerdanyola, que va ser una autèntica gerra d’aigua freda per a l’IFHCP. A partir d’aquí, domini clar de les igualadines i la portera Mariona Surós va ser la destacada protagonista, mantenint al seu equip per davant en el marcador. Tant igualadines com vallesanes van desaprofitar noves accions de falta directa i als darrers dos minuts de joc Carles Marín va optar perquè el seu equip ataqués sense portera. Malgrat tenir bones ocasions per fer l’empat, la sort no va estar del costat de les igualadines, que van encaixar el quart gol, a porteria buida, en els darrers segons.

Aquesta OK Liga Iberdrola està enguany més competida que mai, i no hi ha repte senzill. La derrota davant el Cerdanyola complica molt les aspiracions igualadines de jugar la Copa de la Reina. De fet, l’equip que entrena Carles Marín es queda ara a només dos punts del mateix Cerdanyola, primer equip que perdria la categoria. L’equilibri, però, a la classificació és màxim, i entre el cinquè classificat Martinelia CP Manlleu i el dotzè classificat Cerdanyola CH Feníe Energia únicament hi ha cinc punts de diferència. Pràcticament hi ha quatre places d’accés a la Copa de la Reina totalment obertes, que es decidiran a les properes jornades. I la lluita per eludir el descens tampoc estarà exempta d’emoció, ja que HC Alpicat i CP Las Rozas estan bastant despenjats, però un Cerdanyola CH en clara recuperació promet implicar molts equips en la lluita per evitar la dotzena posició.

Aquest proper dijous, jornada intersetmanal molt important a Mataró

L’Igualada Femení Grupo Guzman es desplaçarà aquest dijous en jornada festiva intersetmanal a la pista del Lidergrip CH Mataró, on les jugadores que entrena Carles Marín buscaran una victòria que seria balsàmica, davant un rival directe. Ambdós conjunts ja es van enfrontar a la darrera edició de la Lliga Catalana, amb triomf de les igualadines per 2-3, en un matx molt competit. Sense cap mena de dubte, es tracta d’un partit molt important i que pot marcar el devenir i els reptes de l’equip igualadí a la competició.