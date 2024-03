Nou vehicle per a l’ADF de Piera

Fins ara el cos dels ADF de Piera no tenia cap vehicle d’aquestes característiques

L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Piera ha aconseguit un important avenç en la seva missió de prevenció d’incendis amb la introducció d’un nou vehicle de resposta. Aquesta incorporació no només farà augmentar la eficiència en la contenció d’incendis, sinó que també permetrà una millor mobilitat de voluntaris en moments crítics.

El vehicle escollit té dues grans qualitats: ser ràpid i tenir capacitat per allotjar cinc voluntaris. Fins ara el cos dels ADF de Piera no tenia cap vehicle d’aquestes característiques.

Àlex Carafí, responsable de l’Agrupació de Defensa Forestal de Piera, ha expressat la seva satisfacció, destacant que “aquest nou vehicle ens permetrà ser més àgils en les nostres operacions i arribar més ràpidament als llocs d’incendi”.

El nou vehicle és una mostra més de l’aposta de l’equip de govern per millorar la prevenció d’incendis a la vila i per dotar el cos dels ADF del múscul necessari per a dur terme la seva activitat. Amb la creixent preocupació per la sequera i per la seguretat als boscos, aquesta inversió demostra també un compromís ferm amb la protecció del medi ambient.