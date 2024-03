Argençola demana la col·laboració dels veïns per atrapar la vespa asiàtica

Malgrat l’insecte no sigui agressiu per a les persones, és un depredador de les abelles autòctones

L’Ajuntament d’Argençola fa una crida a tota la població per tal de col·laborar a la captura de la vespa asiàtica (vespa velutina) al municipi. Per fer-ho, es proposa que cadascú creï trampes per atrapar-les; i comuniqui a l’Ajuntament el total de vespes asiàtiques capturades.

Malgrat l’insecte no sigui agressiu per a les persones, és un depredador de les abelles autòctones i es converteix en un problema per a l’apicultura. Les captura per alimentar-se i, de retruc, genera un efecte indirecte envers les plantes conreades i la flora silvestre, ja que la pol·linització de les abelles i altres insectes es veu afectada.

La vespa velutina instal·la els seus nius, preferentment, a les branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses.

Es tracta d’una espècie invasora que va introduir-se a finals del 2004 a França a través d’un contenidor que venia de la Xina. Posteriorment, es va estendre per tot el sud de França i l’any 2007 ja s’estimava que hi havia milers de nius. Es calcula que la velocitat d’expansió ha estat de 100 km/any.

El Sergi Torné, veí d’Argençola, ha elaborat un document per tal de donar a conèixer com identificar la vespa asiàtica. Es pot consultar a la web www.argencola.cat