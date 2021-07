Neix la Transconca, una marxa solidària amb les malaties MPS Lisosomals

Neix a la Conca d’Òdena una ambiciosa iniciativa esportiva, solidària, i popular amb el nom de Transconca. Promoguda per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt i de l’Associació de malalties MPS Lisosomals compta amb el suport dels ajuntaments d’Igualada, Jorba, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí.

Es tracta d’una marxa popular que sortirà i passarà pels diferents municipis de la Conca d’Òdena (Igualada, Òdena, Jorba, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí) i acabarà a la Pobla de Claramunt. Es podrà fer a peu, corrent, marxa nòrdica o amb bicicleta, per això hi haurà diferents itineraris i un recorregut adaptat per donar la possibilitat a tothom per participar-hi. La intenció és de convertir-ho en una festa participativa.

La primera edició es farà el diumenge 27 de febrer, que és el dia més proper al dia Mundial de les malalties minoritàries o rares del 2022.

La idea és que tingui una continuïtat amb edicions anuals per arribar a consolidar-se com una cita pels ciutadans de la conca i que pugui tenir una atracció per a participants de la resta de Catalunya.

Donat el sentit solidari i de comunitat d’aquesta marxa, s’obre a participar en la seva organització a entitats, col·lectius i persones de la Conca.

Dia mundial de les malalties minoritàries o rares

L’objectiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, promogut per l’Organització Europea de Malalties Minoritàries (EURORDIS), és donar a conèixer les malalties rares i posicionar-les com una prioritat social i sanitària.

El dia mundial de les malalties minoritàries (o rares) es celebra cada any l’últim dia del mes de febrer. Com sol passar en gairebé tots els casos és la manca de visibilitat el que fa necessari marcar una data al calendari per celebrar aquest dia amb els pacients i familiars afectats per aquestes condicions poc comunes, per així sensibilitzar-nos, ni que sigui solament un cop l’any.

Les malalties minoritàries són greus, poc freqüents i afecten 5 de cada 10.000 persones. N’hi ha més de 7.000, un 80% de les quals són d’origen genètic. Generalment impliquen diversos òrgans i afecten les capacitats físiques, les habilitats mentals i les qualitats sensorials i de comportament de les persones afectades. Poden aparèixer des del naixement o la infantesa, però n’hi ha que no es manifesten fins a l’edat adulta.