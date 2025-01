Mostra Igualada presenta la imatge de la 36a edició

La fira d’espectacles infantils i juvenils Mostra Igualada ha presentat la imatge de la 36a edició, obra de l’agència de disseny igualadina, Quartada. Amb aquest disseny, s’ha volgut crear una imatge reivindicativa que apel·la al treball col·lectiu i al compromís amb la cultura. La força visual del cartell rau en la simulació d’una pintada en un mur, una metàfora de la implicació activa de tota la comunitat que fa possible la Mostra.

El disseny gira al voltant de la conjugació completa del verb “demostrar” (demostro, demostra, demostres, demostrem, demostreu, demostren), que esdevé una metàfora de la diversitat d’agents que fan possible la Mostra. “Artistes que demostren el seu talent, voluntaris i organitzadors que demostren la seva dedicació, i públic que demostra el seu amor incondicional per les arts escèniques” expliquen els creadors de la imatge.

Al centre del cartell, escrita en rosa, destaca la paraula “Demostra”. Aquesta no només s’integra a la conjugació, sinó que també actua com una invitació directa a participar activament en l’esdeveniment. “Demostra” suggereix tant l’acció de comprometre’s amb la cultura com la crida a “anar de Mostra” i formar part d’aquesta gran celebració col·lectiva.

El mural d’un home gran i una nena pintant junts reforça el caràcter intergeneracional i comunitari de l’esdeveniment, mentre que el fons de les Encavallades del Museu de la Pell, un espai emblemàtic de la fira, vincula el cartell emocionalment amb Igualada i el seu patrimoni cultural.

L’agència de disseny Quartada explica que amb aquest cartell, pretenen “no només comunicar, sinó fer una crida a “mostrar” i “demostrar” el compromís amb la cultura, destacant el caràcter transformador i comunitari d’aquest esdeveniment.”

Quartada, els creadors de la imatge

Quartada és una agència de disseny i màrqueting integral, especialitzada a oferir estratègies creatives. Està formada pels igualadins Albert Soler, Albert Vendrell, Pau Parcerisas, Mariona Pujol i Sara Esquerra. Quartada té una estructura accessible que els permet treballar conjuntament amb el client i abraçar la totalitat dels seus projectes.

Oberta la inscripció de professionals a la 36a Mostra Igualada

El dimecres 15 de gener va obrir el període d’acreditació dels professionals, a través del web de la fira. Un any més, la Mostra PRO Catalan Arts, el conjunt d’activitats dirigides als professionals, s’instal·larà a les Encavallades del Museu de la Pell i tindrà La Llotja com a epicentre de tota l’activitat.

A la secció professional del web de la Mostra es detallen totes les instruccions per acreditar-se així com els avantatges d’inscriure’s a la fira. Alguns d’aquests beneficis inclouen invitacions i descomptes en el preu de les entrades, accés a espais exclusius per a professionals, la inclusió de les dades de la teva entitat al llistat de professionals i preferència en la reserva d’allotjament.

Les inscripcions romandran actives virtualment fins a 21 de març. A partir d’aquesta data, els professionals es podran inscriure directament a la Llotja, durant els dies de la Mostra.