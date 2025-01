Ball de bastons entre Poble Actiu i el govern d’Igualada per la informació sobre la reforma del Passeig

Poble Actiu ha expressat la seva preocupació per l’opacitat que envolta el projecte de remodelació integral del Passeig Verdaguer, aprovat pel govern de Marc Castells en el darrer pressupost municipal.

Abans de les eleccions, el govern Castells va contractar un estudi de la reforma del Passeig amb un cost de 18.000€ i, malgrat les reiterades peticions formals de Poble Actiu, inclosa una instància oficial, el govern municipal s’ha negat a compartir la documentació d’aquest estudi. La formació municipalista està preocupada perquè la proposta presentada per Junts per Igualada en les passades eleccions municipals preveia l’eliminació de la zona enjardinada situada a la part central. Aquests espais verds, que compten amb 75 anys d’història, són una de les àrees de verd urbà més importants i antigues de la ciutat.

Les regidores del grup municipal de Poble Actiu han sol·licitat en diverses ocasions accés a la informació del projecte, però el govern municipal no els ha permès mai consultar-la. En un comunicat, el govern municipal afirma que “L’Ajuntament va notificar a Poble Actiu el passat 28 de desembre que podia consultar el document d’idees de millora del Passeig. Tres setmanes més tard, cap membre de la formació política ha sol·licitat cita per consultar la documentació, que està a la seva disposició”.

L’estudi sobre la reforma i reurbanització del Passeig Verdaguer d’Igualada va ser encarregat per l’Ajuntament durant el primer semestre de 2023. La regidora Rosa Perelló explica que “com a regidores i en comissió informativa, hem demanat poder consultar aquest projecte i hem preguntat quina proposta de reforma té el govern municipal, però la resposta que rebem és que ens hem de llegir les notes de premsa que Junts per Igualada va redactar durant la campanya electoral”.

La formació recorda també que, durant el darrer ple municipal dels pressupostos, l’alcalde va afirmar públicament que el projecte del Passeig Verdaguer ocupava nou carpesans.

Davant la negativa del govern, Poble Actiu va sol·licitar, al mes de maig passat, per instància poder consultar el mencionat estudi. Segons la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’ajuntament té quatre dies per respondre. “A data d’avui, Poble Actiu encara no ha pogut consultar l’estudi de remodelació que el propi Ajuntament va encarregar”, diuen els cupaires, però el govern nega la major.

Els cupaires volen participació ciutadana

Des de Poble Actiu es reivindica la necessitat d’obrir el projecte de reforma del passeig a la participació ciutadana abans de posar-lo en marxa. A dia d’avui, molts municipis estan apostant per processos participatius per garantir que els canvis urbanístics importants siguin consensuats amb la ciutadania. La formació municipalista proposa que el projecte sigui presentat públicament i exposat durant unes setmanes per facilitar-ne l’accés a tothom. D’aquesta manera, la ciutadania podrà analitzar els plans, suggerir millores i fins i tot expressar possibles discrepàncies, per exemple, sobre la ubicació del carril bici o les zones de descans, si aquestes impliquen la desaparició de l’actual verd urbà.

Poble Actiu ha recordat que durant les eleccions, Marc Castells i el seu partit “es van aprofitar de la seva posició al govern” per impulsar la seva pròpia candidatura. En el cas del passeig, l’Ajuntament va gastar gairebé 18.000 euros en l’estudi de la reforma i reurbanització de la via.

Aquesta remodelació formava part del programa electoral de Junts per Igualada, i unes imatges digitals que mostren com podria ser la reforma es van presentar durant la campanya electoral a la premsa per part de Junts per Igualada i a través de comunicats oficials de l’ajuntament. La regidora Elisabet Farrés insisteix que “no entenem per què no ens deixen consultar aquest projecte i tenir accés a tot el material.

Comencem a sospitar que, si obrim la capsa, descobrirem alguna cosa que potser no volen que es faci pública”. Està clar que algú menteix.