Montserrat Argelich: “Seran uns Tres Tombs ben lluïts i molt emotius per a tota la ciutat

Montserrat Argelich ha participat des de ben petita als Tres Tombs: des de dalt d’un carro, vestida de pagesa, dalt del cavall del carro del sant… Anys més tard, el 2006, va entrar a formar part de la junta directiva, encarregant-se de tasques com ara l’organització del llibret del programa d’actes, dels balls, i fent de presentadora en molts actes de l’Antic Gremi dels Traginers d’Igualada. El 2016, va fer un pas més enllà, que canvia la seva vida i la història de l’associació, ja que Argelich va ser nomenada com presidenta del gremi, essent la primera dona a aconseguir-ho. Amb motiu dels Tres Tombs, una tradició que es duu a terme des de fa dos-cents anys a Igualada, Montserrat Argelich ens explica com s’organitza la festivitat, l’origen de la tradició i molt més.

D’on ve la tradició dels Tres Tombs?

La tradició de donar tres tombs o voltes a un lloc sagrat és molt ancestral. Era una pràctica que deien que portava ventura i salut a les persones i a les bèsties. Segons l’etnografia, té a veure amb els cercles màgics que es vinculen a un culte al Sol, perquè aquest guardi la salut del bestiar. Se suposava que els cavalls i els cavallers que fessin les tres voltes, durant tot aquell any no moririen de mort violenta ni patirien cap accident.

Igualada és la ciutat catalana més antiga que celebra la festa dels Tres Tombs. Què implica aquest fet?

A Igualada tenim l’entitat més antiga documentada que celebrem Tres Tombs. Sempre hi ha hagut colla durant 200 anys, i els hem fet cada any: per la grip espanyola, durant la guerra de forma clandestina a l’horta vella, i l’any passat de forma simbòlica dins l’església, per primera vegada sense animals. Aquests són els fets que ens diferencien.

A través de l’estudi de la bandera petita de l’entitat durant el passat 2011, es va comprovar que la bandera era efectivament de 1822, ja que no es conserva cap document de constitució, però sí que d’un document de 1816 emès per la Junta de Comerç del Principat, es dedueix que els “arrieros y carromateros” estaven dins el Gremi dels Pagesos, abans de 1822, per tant fins aleshores a Igualada si celebraven res, ho feien per Sant Isidre, el patró dels pagesos.

Aquest 2022 celebrem el bicentenari dels Traginers…

Sí! Aquest any doncs celebrem l’inici del primer gremi de la ciutat, que va néixer com deia aquell 1822, i es deia “Gremi de Sant Antoni Abat” i que també es coneix com la “Colla Vella”, perquè hi ha hagut vàries colles al llarg de la història….

I tenim molts actes per celebrar-ho!

A banda, aquest any hem estat nomenats la Capital dels Tres Tombs de Catalunya, i això vol dir que la Federació Catalana dels Tres Tombs, que enguany fa 25 anys, farà els seus actes a la nostra ciutat i per tant que al maig tornarem a tenir un certamen molt semblant als Tres Tombs però amb un format d’un únic tomb.

Com ha canviat en aquests dos-cents anys la festivitat?

Els actes tradicionals de la festa sempre han estat l’ofici de Sant Antoni Abat. Durant les últimes dècades, sobretot han canviat els Tres Tombs, que fins als anys 70 es feien el mateix dia 17 de gener, i a partir d’aleshores es van començar a fer en diumenge, “sempre el diumenge següent al 17 de gener”.

Dels Tres Tombs també n’ha canviat el recorregut, per l’augment de volum de carros i cavalls visitants. I paral·lelament han anat apareixent nous actes com els concursos.

Com s’organitza la festa dels Tres Tombs?

Doncs no sé per on començar, potser em caldrien 100 folis…

Es necessita molta gent pel mateix dia, però també els mesos previs, a la junta en som 16 i molts des del setembre ja hi dediquem força hores de voluntariat per anar organitzant tot el que es requereix (manteniment dels carros, cavalls, comptabilitat de l’entitat, paperassa administrativa…), i ja no segueixo per no avorrir al lector… però sí que vull agrair a tothom que hi col·labora, sigui de la manera que sigui, posant hores, diners…

Aquest any, estreneu carros nous?

Sí. Dos carros de vela (fins ara el gremi no en tenia cap), un carro era utilitzat per al transport d’agència i l’altre carro va carregat de bots de vi. I també hem renovat la càrrega d’un carro, que s’ha restaurat recentment, i s’ha carregat de sifons.

Per últim s’ha renovat la carrossa de Sant Antoni Abat.

Quin significat tenen les dues banderes?

La petita és la de la colla vella, de 1822. La gran s’estrenà al 1856, procedent d’una primera escissió que hi havia hagut a l’entitat, que va voler tenir una bandera més gran, eren “Los jóvenes caleseros de Igualada”, la colla jove. Durant els anys es van anar unint i separant, i canviant de nom i de llengua. Des de l’any 1940 som una sola colla, però fins l’any 1976 es va dir “Antiguo Gremio de Arrieros”.

Com s’ha dut a terme la restauració de la bandera gran?

S’ha dut a terme al Museu tèxtil de Terrassa, i s’ha sol·licitat una subvenció per projecte a la Diputació de Barcelona.

La música i les cançons són un element imprescindible durant els Tres Tombs, perquè?

Correcte, les peces tenen una funció molt concreta i imprescindible.

Per una banda trobem els Goigs en honor a Sant Antoni Abat, els quals s’han interpretat als oficis solemnes de les diades patronals des de 1946.

La Patera és una altra de les melodies presents en les festes gremials, indispensable en la festa i la més genuïna de les peces tradicionals de la ciutat. A la Patera se li ha conferit un caràcter solemnial i té com a funció acompanyar la cerimònia de les banderes, fet documentat des de 1885. La Banda de música d’Igualada és qui ens la interpreta, sota la direcció de Concepció Ramió.

La festa és qüestionada per les protectores d’animals. Què en penseu?

En primer lloc doncs que està bé que la gent es qüestioni les coses, el debat en qualsevol tema és positiu perquè ens ajuda a millorar.

En el cas que ens ocupa, el primer que vaig dir als meus companys va ser que el meu objectiu era el de mantenir la festa, però especialment la qualitat i no la quantitat, anant en aquesta línia del benestar animal. I en aquesta línia hem treballat, i de fet ja hi treballàvem, però hem anat millorant alguns aspectes. Justament en aquell moment també s’iniciava un treball amb la Universitat de Veterinària per elaborar un protocol de benestar animal i de qualitat en els Tres Tombs. Tenim un veterinari en la concentració i durant els Tres Tombs, i una ambulància preparada al centre de la ciutat.

Quins protocols seguiu perquè els animals -concretament els cavalls- no pateixin durant l’esdeveniment?

Com indica el protocol, alguns exemples són que les càrregues i els tirs per cada carruatge han d’estar compensats o que en el recorregut cal evitar elements que puguin ser perillosos o fer patir relliscades als cavalls. Per exemple, aquest cap de setmana per evitar el risc de patir relliscades es posarà sorra als carrers del centre de la ciutat per on passarà la cercavila nocturna, que presenten una rajola fina que rellisca molt.

Quines figures destaquen dins dels Tres Tombs?

Les figures més importants són les banderes gremials, elements patrimonials, i encara que les que es veuen als Tres Tombs són unes rèpliques de les originals que es van fer l’any 1977, per als del gremi ser-ne els portadors és el que ens fa més il·lusió.

La figura de la pubilla té una història més curta, que no és pas poc important: són de l’any 1974, i sorgiren amb la intenció de donar un paper més destacat a la dona.

Altres figures importants de la nostra festa són la Farola, la carrossa del Sant, la diligència igualadina que és propietat de la ciutat, i el tradicional tortell i els panets.

El mes de maig passat es va presentar el llibre per als infants “Us sumeu a la festa?”. Quina importància té?

És un conte adreçat a nens i nenes a partir de 7-8 anys, però també al públic adult, que explica la història de l’entitat. És un projecte que va néixer amb la voluntat de recollir la història de l’entitat de forma més amena i també creant un altre servei als més petits. El projecte el vàrem fer durant el confinament, l’any 2020, amb la il·lustradora Elisabet Serra i l’escriptor Oriol Solà i Prat.

Com preveus la festa dels Tres Tombs aquest diumenge?

Enguany es preveu una participació similar o superior a la de l’any 2020 abans de la pandèmia. Vindrà la secció d’hípica dels mossos d’Esquadra i hi participaran els gremis de les poblacions de Martorell, Terrassa, Anglesola, Valls, Reus, Castellbisbal, Esparreguera, Cervelló, Calafell, Vilanova i la Geltrú, entre altres.

Crec que seran uns Tres Tombs ben lluïts, i, si no hi ha canvis de darrera hora, que comptaran amb la visita del president de la Generalitat de Catalunya, en M.H. Pere Aragonès.