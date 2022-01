Humans de l’Anoia: Ricard Alert Zenón

RICARD ALERT ZENÓN

Físic teòric, d’Igualada.

Després de passar pels Maristes d’Igualada i pel Pere Vives, vaig estudiar física a la Universitat de Barcelona (UB). Amb una beca de La Caixa, també vaig fer el doctorat a la UB fent recerca en física estadística i biofísica. La carrera científica és molt llarga i moguda: Després del doctorat s’ha de fer una estada postdoctoral i després competir per intentar crear el teu grup de recerca. Jo vaig fer el “postdoc” als Estats Units, on vaig passar tres anys fantàstics a la Universitat de Princeton. És increïble conèixer aquestes institucions des de dins; són un altre món!

Des de l’octubre visc a Dresden, Alemanya, on acabo d’establir el meu grup de recerca a l’Institut Max Planck per a la Física dels Sistemes Complexos (tema del premi Nobel d’aquest any, va ser una festa!). Dresden és un entorn únic al món per fer recerca en biofísica

La carrera acadèmica m’ha portat lluny de Catalunya i m’ha permès veure món i viure temporalment a ciutats com París o Cambridge. Espero que el finançament de la recerca millori i pugui tornar a una universitat catalana els propers anys!

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“El “Pint of Science Festival” arriba a Igualada.”