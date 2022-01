L’Editorial: La festa dels Tres Tombs

Fa dos-cents anys de la fundació l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. El 1856 es va constituir la segona colla i d’ací que hi hagi la Bandera Gran i la Petita. És en el periòdic ‘El Eco de Igualada’ de 1866 on apareix el primer document de la Festa de Sant Antoni Abat, que s’ha anat celebrant de manera ininterrompuda des d’aleshores (durant la Guerra Civil es va fer de forma clandestina). Aquesta petita ressenya històrica, ben coneguda per tothom, és la demostració d’una ferma voluntat de ser.

El gremi professional, en els seus inicis, era molt actiu perquè tot el transport de mercaderies i de persones només es podia fer per vaixell, ferrocarril o amb animals. I evidentment els carruatges eren una part essencial de la vida ciutadana. Servien per arrossegar llenya al bosc, o per portar tota mena de materials i persones. Però amb el pas dels anys la mobilitat ha evolucionat molt.

I l’esperit fundacional s’ha mantingut. Avui la majoria de cavalls, rucs i matxos es tenen per esport o lleure, però també hi participen altres animals i aquells que han volgut preservar un llegat històric i són capaços de recuperar, mantenir i construir elements que ens permeten visualitzar aquell passat no tan llunyà. Una feina que ocupa tot l’any a aquests enamorats de la festa i les tradicions.

La ciutat els deu un merescut tribut per la seva tasca, gairebé sempre callada, i els premia, any rere any, amb el reconeixement públic pel seu esforç. Els agremiats surten perquè els agrada. Recuperen, netegen, engalanen, es vesteixen i desfilen contents, fent gala de tot el que han sabut guardar dels seus avantpassats i sovint del que van aprendre d’ells des de petits.

Aquest diumenge, de nou, ens obsequiaran amb els Tres Tombs. A les 12 en punt es donarà la sortida de genets i carruatges per beneir els animals i els panets que es lliuren als participants. Tota la ciutat podrà gaudir de la festa. Després el dinar de germanor amb familiars i amics. La setmana vinent faran una missa en honor dels seus difunts. I en acabat, la cloenda de la festa amb el ja tradicional Ball de socis, encetat pels banderers i pubilles, on mai falta el ‘valset dels Tres Tombs’ i els balls del Fanalet i de Rams, exponents d’una tradició que perviu perquè té ànima i ha transcendit més enllà dels agremiats.