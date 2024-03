Montbui busca l’autor/a de la portada del programa de Festa Major 2024

El disseny guanyador rebrà un premi de 200 €

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui engega el Concurs per realitzar la portada del programa de la Festa Major montbuienca. Podran participar en aquest concurs els majors de 18 anys.

El tema del concurs és “Festa Major Montbui 2024”. Cada participant podrà presentar com a màxim dues obres. Les obres han de ser propietat del/la participant, essent originals i inèdites. Els temes són lliures. No obstant això, no podran tenir continguts sexistes, homòfobs ni racistes, ni qualsevol expressió violenta que pugui afectar o danyar la integritat i el benestar d’altres persones.

El format de la Portada dissenyada haurà de ser A4 Vertical. La tècnica és lliure. El títol haurà de portar les paraules “Festa Major Santa Margarida de Montbui 2024 del 18 al 21 de juliol”. Aquestes paraules podran ser úniques, o bé formar part d’una frase o eslògan que les contingui. El títol pot estar inclòs en el dibuix o a la franja inferior o superior del disseny.

Per participar caldrà indicar la Portada dissenyada a l’adreça de correu electrònic culturamontbui@gmail.com. Si es fa en format digital, caldrà enviar-ho en format JPG. Si és fet a mà, caldrà enviar-ho digitalitzat, amb les següents dades: nom i cognoms, edat i data de naixement, adreça i telèfon de contacte. Aquestes dades seran utilitzades únicament per localitzar al/la guanyador/a i publicitar la persona guanyadora.

La data límit per presentar les portades dissenyades serà el divendres 31 de maig, a les 23.59 hores. El jurat estarà format per diferents treballadors/es de l’Ajuntament Santa Margarida de Montbui i/o persones que formen part del Departament de Cultura.

S’estableix un únic premi a la portada guanyadora, de 200 euros. El lliurament del guardó es farà durant la Festa Major de Santa Margarida de Montbui. Des de l’organització comunicaran al/la guanyador/a el dia, l’hora i el lloc exacte del lliurament.

Val a dir que la participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la cessió de les obres per part dels seus autors a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui per a la seva exposició i comunicació pública en qualsevol suport. L’Ajuntament pot sol·licitar elements i/o recursos gràfics que formen part de la portada guanyadora per complimentar l’interior del programa o d’altres documents informatius relatius a la Festa Major 2024.