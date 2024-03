La Mostra PRO Catalan Arts reunirà a Igualada un miler de professionals

L’activitat professional es concentrarà en els matins de dijous 11, divendres 12 i dissabte 13 d’abril i comptarà amb una desena d’activitats com xerrades, tallers i presentacions

La 35a Mostra Igualada promourà un any més la Mostra PRO Catalan Arts, l’espai relacional i de negoci per als professionals del sector de les arts escèniques per a tots els públics a la Llotja —ubicada al primer pis del Museu de la Pell—. En la franja d’11.30 h fins al migdia de dijous 11 i divendres 12 d’abril s’aturarà la programació d’espectacles per tal que companyies, programadors i altres professionals es puguin trobar en un espai dissenyat per fomentar la relació, les reunions, les trobades informals, i el debat.

Mostra PRO Catalan Arts comptarà amb l’assistència de professionals catalans, d’arreu de l’estat i també una quinzena de professionals de la Xina, França, Alemanya, Regne Unit, Romania, Irlanda del Nord, Portugal, Lituània i Regne Unit. Ja s’han acreditat més de 650 professionals provinents de més de 360 entitats.

La programació PRO

La Mostra PRO Catalan Arts comptarà amb una desena d’activitats des del dijous 11 fins al dissabte 13 d’abril.

El dijous 11 d’abril tindrà lloc la inauguració institucional de la Llotja, la presentació de programadors internacionals i estatals, i també la Jornada SPEEM: la programació d’espectacles internacionals: eines i estratègies, organitzada per la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, en relació amb la programació d’espectacles internacionals a Catalunya, a partir de debats i casos de bones pràctiques.

Per la seva banda, l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) posarà a disposició dels professionals i empreses que produeixen espectacles teatrals infantils i juvenils diferents eines i recursos en termes de formació, finançament, i assessorament.

La programació PRO de divendres 12 d’abril començarà amb L’apocalipsi de les arts en viu, una activitat co-organitzada amb el col·lectiu L’Última Merda: davant la sobtada i catastròfica desaparició de tots els equipaments culturals de Catalunya, els supervivents hauran de crear un comitè de crisi per fer renéixer un nou teatre per a joves. A la tarda, l’Institut Ramon Llull, presentarà les diferents línies de subvencions en l’àmbit de les arts escèniques, en una activitat dirigida a companyies.

L’última jornada de la Mostra PRO Catalan Arts se celebrarà dissabte 13 amb la presentació del software ARES, una plataforma de gestió per a companyies d’arts escèniques i les presentacions de projectes artístics vinculats amb l’educació, per descobrir models de bones pràctiques per apropar la cultura a infants i joves.

Per a tots aquells professionals que assisteixen per primera vegada a la Fira, al llarg dels tres dies podran participar en el Primer cafè a la Mostra, una trobada informal amb la facilitadora PRO Margarida Troguet, que els assessorarà per treure el màxim profit al seu pas per Mostra Igualada.

A la secció de professionals del web de la Mostra es detallen tots els avantatges d’acreditar-se a la Fira, com per exemple invitacions i reduccions en el preu de les entrades, accés a l’espai virtual exclusiu per a professionals o inclusió de les dades de l’entitat al llistat de professionals. Les inscripcions estaran obertes en línia fins al 31 de març. A partir d’aquesta data es realitzaran directament a La Llotja els dies de la fira.

Taller COFAE: “Per on començo? El camí cap a la professionalització”

El dijous 4 d’abril a les 16.30 h tindrà lloc una activitat prèvia a la 35a edició de la Mostra. Es tracta del taller “Per on començo? El camí cap a la professionalització”, impartit per Abigail Ballester i Margarida Troguet. Es tracta d’un taller organitzat amb COFAE dirigit a joves amb interès en la professionalització en l’àmbit de les arts escèniques. Durant el taller s’explicarà com està estructurat el sistema i el mercat de les arts escèniques, qui són els agents que en formen part, com es poden aplicar les beques, subvencions i ajuts en cada projecte i què poden oferir les Fires i Festivals d’arts escèniques.