El Consell Comarcal presenta una campanya de sensibilització sobre les discriminacions xenòfobes

En el marc del Dia internacional de l’eliminació de la discriminació racial que se celebra, avui, 21 de març, el Consell Comarcal de l’Anoia, ha donat continuïtat a una campanya de sensibilització realitzada al llarg del 2023 i 2024 que es va engegar el 1 de març pel Dia internacional de la zero discriminació. Aquesta, s’ha elaborat a través dels resultats obtinguts de la diagnosi comarcal del 2022, que posa de manifest les discriminacions per raons de racisme i xenofòbia a l’Anoia.

La campanya de sensibilització neix de la Taula comarcal d’igualtat de tracte i no discriminació, impulsada pel Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania. La Taula està formada per agents que representen tant a l’administració pública: Consell Comarcal de l’Anoia, Ajuntament d’Igualada, serveis i organismes públics (cossos de seguretat, educació, salut, serveis socials, joventut, Consell Esportiu de l’Anoia, …) com a entitats del territori: Fundació Sociocultural Atlas, Càritas, Creu Roja…

La finalitat d’aquesta campanya és combatre i eliminar les discriminacions experimentades per les persones racialitzades a la nostra comarca, conscienciar tota la població sobre la realitat del territori i promoure la igualtat i la diversitat. Mitjançant aquesta iniciativa, es busca destacar les injustícies viscudes per les persones racialitzades en diversos àmbits de la vida i sensibilitzar la societat per a fomentar l’acció col·lectiva en la lluita per una societat més justa i inclusiva, on totes les persones siguin respectades i tinguin igualtat d’oportunitats, independentment del seu origen ètnic o racial.

Per donar visibilitat a la campanya, s’ha editat un vídeo en el que es representa els diversos àmbits i formes en que es posen de manifest algunes de les discriminacions. Ha estat subtitulat en 8 idiomes diferents, segons la proporció de les llengües parlades pels ciutadans i ciutadanes de la Comarca de l’Anoia (català, castellà, anglès, francès, àrab, rus, urdú i wòlof).

