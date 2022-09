Més de 10 receptes per degustar el plat genuí de la Conca d’Òdena a la Fira de la Vinyala

L’Ajuntament d’Òdena organitza l’onzena edició de la fira del cargol de les vinyes; la “Fira de la Vinyala”, que tindrà lloc durant tot el matí del proper diumenge 18 de setembre al parc de la Font del municipi.

La bona acollida i resposta de cada any porten a l’Ajuntament d’Òdena a organitzar una nova edició d’aquesta fira gastronòmica amb l’objectiu de promocionar la població d’Òdena a partir d’un producte típic i culinàriament molt apreciat del municipi i de la Conca, el cargol de vinya.

Més de 10 restaurants de la comarca han preparat per a aquesta cita anual un plat de cargols que marca la línia i personalitat de cada cuiner i restaurant, el que fa una ocasió perfecta per provar la gastronomia del territori. Entre les propostes trobareu; cargols de Festa Major, cargols amb conill, cargols a la gourmanda,….

Per acompanyar-los també exposaran diferents cellers i vinoteques amb propostes de vins, caves i cerveses també de la comarca. I pels pocs amants dels cargols també hi haurà un espai amb productes artesans alimentaris del territori com els embotits i els formatges.

Com cada any no hi faltarà la Confraria de la Vinyala que amb 5 grans paelles cuinaran 370k de cargols. Una de les novetats d’enguany és que es podran adquirir carmanyoles per les seves receptes de vinyales anticipadament a través de la botiga de la web lavinyala.cat o com sempre, a la mateixa fira, bescanviar euros per la moneda “vinyalons” per adquirir les degustacions de vinyales que cuinaran la Confraria.

La compra de les degustacions o tiquets per la resta de restauradors i cellers es podrà fer directament amb euros als mateixos expositors.

La Fira de la Vinyala és un esdeveniment gastronòmic singular i és que a més de les propostes gastronòmiques entorn del cargol totes les activitats que s’hi realitzen també giren entorn aquesta temàtica.

Així, a més de degustar els diferents plats a partir de les 10h del matí podreu visitar el mercat d’artesania amb temàtica de cargols. Hi trobareu ceràmica amb cargols, cargols brodats, llaunes i cassoles per coure cargols, bijuteria de cargols… També podreu veure demostracions d’art i oficis com un forner que farà pans amb forma de cargol, un ferrer que forjarà cargols de ferro, un bufador de vidre que farà cargols de cristall, xarcuter que elabora embotit de cargol…

I a les 12h del migdia, els infants de fins a 14 anys podran participar en la cursa per trobar el cargol més ràpid a les curses infantils de vinyales.

Podeu consultar els plats de cada restaurant, els restaurants participants i les activitats a la web lavinyala.cat

Què és la vinyala?

El vinyal, també conegut com cargol de les vinyes (Otala punctata), ha pres la denominació peculiar i pròpia de vinyala en l’entorn d’Òdena. En altres zones de Catalunya també és conegut com el cargol cristià i, fins i tot, com el cargol jueu.

Estem parlant d’una espècie de mol·lusc gasteròpode terrestre de la família Helicidae, que ja és endèmica a la Mediterrània occidental i que encara és força comú arreu dels Països Catalans.

La seva closca és gruixuda i sòlida, de diàmetre major (fins a 4 cm), més deprimida i d’espiral més baixa. És de color marró amb petites taques difuses més clares.

La propietat organolèptica que més el defineix és la seva textura melosa que el dota de grans qualitats per a ser cuinat en cassola, enfront altres espècies potser més conegudes com els bovers.

Vinyala, etimològicament parlant, vol dir terra destinada a plantar-hi ceps. Vinyal seria la paraula que identifica pròpiament a la varietat de cargol de la qual estem parlant.