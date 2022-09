Nova edició de la Festa del Raïm a Masquefa

Aquest mes de setembre Masquefa tornarà a reviure els seus orígens relacionats amb la vinya, el camp i els productes de la terra a través d’una nova edició de la Festa del Raïm; una festivitat de caire popular organitzada anualment per l’Ajuntament –amb el suport de la Diputació de Barcelona i de Masquefa Comerç- i que any rere any suma nous adeptes i nous públics delerosos de descobrir quin és el vincle que uneix la vila amb el món de la viticultura.

Ho farà els dies 17 i 18 de setembre amb diferents propostes de caire lúdic i tradicional per a tots els públics.

El gruix de les activitats tindrà lloc demà dissabte 17 de setembre. Aquell dia podrem gaudir durant tota la jornada de la tradicional Fira de Tastets a la plaça Josep Maria Vila, amb vins i caves, restauració, pastisseries i embotits.

Al llarg de dissabte, a més, els assistents també podran prendre part de propostes com la inauguració de l’exposició “Masquefa, un recorregut per la història”, una demostració d’elaboració d’aiguardents i destil·lats amb fassina, animació infantil, maquillatge artístic, fondue de xocolata amb raïm, una cercavila de tractors amb maquinària vinícola, el tradicional Concurs de tastavins, una trepitjada popular; i música en directe amb Eleven’s Quartet, Give, Aya & King i Her Majesty. Finalment, cal destacar que dissabte (de 19 a 23 h, a la plaça Josep M. Vila) l’Ajuntament habilitarà un Punt Lila que oferirà informació, assessorament i atenció davant de qualsevol agressió sexual o comportament sexista.

I ja l’endemà, diumenge 18 de setembre, la Festa del Raïm es completarà amb el concert, a partir de les 18 h a la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo, de Paula Peso, en el marc del cicle Masquefa sona bé 2022.