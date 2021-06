L’Igualada Rigat no pot amb el Sarzana i cau a quarts de la WSE Cup

L’IHC RIGAT va caure eliminat divendres en els quarts de final de la WSE Cup i ja no es va poder classificar per les semifinals de la WSE CUP. Els de David Càceres van perdre per 3 a 2 contra el Sarzana italià en partit disputat al Poliesportiu Comunal d’Andorra. D’aquesta manera van tancar oficialment la temporada i també l’etapa del miracle Càceres que va portar l’equip a la salvació en un treball increïble del cos tècnic (amb Francesc Fernàndez i Marc Muntané) i els jugadors.

L’IHC va començar molt bé el partit contra els italians. Els rigats es van arribar a posat 0 a 2 amb dos gols de Ton Baliu. El primer en una contra de llibre amb una assistència de Sergi Pla i el segon 6 minuts després amb una bola recuperada pel mateix Ton que Bars va habilitar amb un toc lleuger i màgic… Baliu va aixecar la bola a l’escaire.

Amb el 0 a 2 els igualadins van tenir una FD que podria haver sentenciat el partit però Corona li va aturat a Sergi Pla. En canvi els ligurians van reduir diferències amb un tir exterior de l’argentí Ipinazar.

Canvi de domini

I així com a la primera part els arlequinats havien estat els clars dominadors, a la segona van canviar les tornes. El Sarzana va empatar amb un altre remat exterior d’Ipinazar. I a falta d’11 minuts el golejador Rossi va aprofitar un rebot en una aturada de l’Elagi per avançar a l’equip de la Liguria. L’IHC va buscar l’empat insistentment. El va poder aconseguir amb una FD que Roger bars va enviar al pal. En la continuació de la jugada el mateix Bars va rebre un cop d’estic a la cara dins de l’àrea (que el va obligar a deixar la pista ensangonat) i que va ser penalitzada amb targeta blava però no amb penal. Els igualadins van jugar amb superioritat i van disposar d’alguns bon remats exteriors però Corona va protegir molt bé al seu equip. També ho van provar els de David Càceres jugant els últims segons sense porter però no van trobar porteria. Amb el marcador a zero Bars va veure una targeta blava que els italians no van acabar llençant a porteria. I així va acabar la temporada, la del miracle Càceres.

L’equip italià, de fet, va arribar a la final de la competició, que va perdre contra el Lleida Llista Blava, que s’ha alçat amb el trofeu per tercer any consecutiu.